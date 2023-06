Prvo EP je bilo že leta 1938 v Italiji, letošnje bo četrto v zadnjih osmih letih, ki ga bosta gostili po dve državi. Leta 2015 sta bili sogostiteljici Madžarska in Romunija (prvak Srbija), 2019 Latvija in Srbija (Španija), pred dvema letoma Francija in Španija (Srbija), letos pa Slovenija in Izrael. Sprva je bilo predvideno, da bo Slovenija dve skupini gostila v Celju in Kopru, Ljubljana pa vse tekme od izločilnih bojev do kolajn, a je prišlo do spremembe. Tako bosta tudi skupini C in D v Stožicah, prav tako dodatna dvoboja za napredovanje v četrtfinale in vse četrtfinalne, polfinalni ter tekme za prvo, tretje in peto mesto. V dvorani Arena Menora Mivtachim (10.383 gledalcev) v Tel Avivu bosta skupini A in B, v njej pa bosta tudi tekmi v dodatnih izločilnih bojih za uvrstitev v četrtfinale.

Šestnajst reprezentanc je razdeljenih v štiri skupine, neposredno pa se v četrtfinale uvrstijo le prvouvrščene ekipe. Drugo- in tretjeuvrščene bodo po navzkrižnem sistemu (A2-B3, A3-B2, C2-D3, C3-D2) igrale še za štiri prosta mesta v četrtfinalu, ki bo v četrtek, 22. junija. Polfinalni tekmi in tekma za peto mesto bodo v soboto, 24. junija, dan kasneje še obračun za tretje mesto in finale, zadnji vikend pa bodo tudi dvoboji štirih poraženih četrtfinalistov za kvalifikacije za OI 2024 v Parizu. Naslov prvaka na Euru 2023 bo branila Srbija, ki je pred dvema letoma v finalu v Valencii premagala Francijo s 63:54. To je bila druga zlata kolajna za Srbkinje, ki so prvo osvojile 2015, ko so v finalu v Budimpešti prav tako nadigrale Francijo (76:68).

Kapetanko odnesla kritika

Za Slovenijo bo letošnji nastop že četrti (zaporedni) v zgodovini EP. Na prejšnjih treh, na katerih je bil selektor Damir Grgić, je na svoji evropski premieri leta 2017 na Češkem osvojila 14. mesto, nato pa dvakrat zapored deseto (2019, 2021). Grgića, ki je bil selektor sedem let, je oktobra 2021 nasledil zdaj 54-letni Grk Georgios Dikaioulakos, ki je bil pred tem že selektor ženskih reprezentanc svoje domovine in Latvije. Nekdanji košarkar (pri 19 letih je postal prvi tujec v zgodovini nekdanje Jugoslavije, ko je zaigral za Kosovo polje) je v trenerski karieri na klubski ravni vodil številne domače in tuje ekipe v moški in ženski konkurenci. Trenutno je trener italijanske ženske ekipe Familia Schio, s katero je junija 2021 podpisal triletno pogodbo. Že v prvi sezoni je osvojil vse tri lovorike v Italiji (prvenstvo, pokal, superpokal), nato je »ponovil vajo« tudi v minuli sezoni 2022/23, ko je klub pripeljal še na sklepni turnir najboljše četverice v evroligi in osvojil tretje mesto.

Dikaioulakos bo imel na EP 2023 na razpolago reprezentanco, ki je iz različnih razlogov precej spremenjena, oslabljena in pomlajena. Pred dvema mesecema je Grk ostal brez najboljše igralke in kapetanke Nike Barič, potem ko jo je zaradi zapisa na facebooku izključil iz reprezentance, na njegovo stran pa je stopila tudi KZS. Nika Barič je objavila fotografijo nekdanjega selektorja Damirja Grgića, obkroženega s številnimi pokali, ob njej pa zapisala: »Takšne trenerje imamo, 'znalci' pa tujce podpisujejo!« Selektor Georgios Dikaioulakos se je na njen zapis odzval z zapisom: »Deljenje družbe in ekipe z govorjenjem o tujcih in domačih je lahko sila nevarno in nas spominja na neke druge, bolj temne čase zgodovine. Ob tem, da je večina članov naše reprezentance 'tujcev' v nekem drugem okolju, kjer se srčno trudijo svoji ekipi prinesti čim boljši rezultat.«

Slovenke prvič brez tujke

Baričeva je v obširnem odgovoru zapisala, da z nobenim selektorjem (tudi s sedanjim ne) ni imela nobenih težav in sporov. Po Dikaioulakosovi izjavi je pojasnila svoje stališče in namen: »S svojo objavo na družbenih omrežjih nikakor nisem imela v mislih delitve na domače in tujce, še najmanj sem se s to objavo želela vračati v temne čase naše zgodovine ... Bi pa pričakovala, da bi imeli v vodstvu reprezentance toliko poguma, da bi mi to povedali v obraz, ne pa, da so to izpeljali pod pretvezo nekega zapisa na družabnih omrežjih, s katerim sem le ponovila tisto, kar sem povedala že oktobra 2021. S svojo objavo ob vnovičnem velikem uspehu našega nekdanjega selektorja in mojega nekdanjega klubskega trenerja sem želela izraziti svoje mnenje o njegovi zamenjavi pred domačim eurobasketom, predvsem pa nestrinjanje z načinom in 'tajmingom' zamenjave.«

Poleg izključitve Baričeve iz reprezentance je za Slovenijo drugi udarec dejstvo, da bo prvič na velikem tekmovanju nastopila brez naturalizirane igralke. Na prejšnjih treh EP je zanjo igrala zdaj 31-letna in 185 centimetrov visoka Shante Evans, Američanka s slovenskim potnim listom. A že pred časom se je uradno »reprezentančno upokojila«, vodilni na KZS pa niso uspeli naturalizirati njene naslednice Kalani Brown. Čeprav je bilo menda z njenim agentom vse dogovorjeno za nastop za Slovenijo na EP, si je kar 201 centimeter visoka in 111 kilogramov težka 26-letna košarkarica premislila in se odločila za nastop v ženski ligi NBA. Za nameček sta se poškodovali še 24-letna organizatorica igre Aleksandra Krošelj in 20-letni krilni center Mojca Jelenc, ki sta zato morali predčasno zapustiti priprave.

Štiri zmage in trije porazi

Slovenke so v manj kot mesecu dni odigrale sedem pripravljalnih tekem v sedmih slovenskih mestih (Celje, Slovenske Konjice, Podčetrtek, Mengeš, Maribor, Ljubljana, Kranj), na katerih so štirikrat zmagale (dvakrat Hrvaška, Poljska, Črna gora) in trikrat izgubile (dvakrat Madžarska, Črna gora). »V naših igrah je bilo veliko vzponov in padcev, zato moramo biti na prvenstvu veliko bolj konstantne in zbrane. Igra se nam ne sme porušiti, ko na igrišče pridejo igralke s klopi. Poleg tega so nekatere igralke potrebovale več časa, da so se privadile na sistem igre novega selektorja. A vseeno je viden velik napredek v igri,« ocenjuje Teja Oblak, z 32-leti najstarejša igralka v reprezentanci in sestra Jana Oblaka, poškodovanega nogometnega vratarja in spremljevalca 22-letne srbske teniške igralke Olge Danilović.

Kar 192 centimetrov visoka Eva Lisec s številko 1 na dresu, ki bo med EP v soboto dopolnila 28 let, je najvišja igralka Slovenije na EP. Pred tremi dvoboji v skupinskem delu (proti Veliki Britaniji v četrtek, 15. junija, dan kasneje proti Nemčiji in v nedeljo proti Franciji, vse ob 18. uri v Stožicah) Eva Lisec, ki si košarkarski kruh služi v ruskem klubu Dinamo Kursk v bližini meje z Ukrajino, pravi: »V pripravljalnem obdobju rezultati niso bili v ospredju, ampak predvsem napredek v igri, kar nam je uspelo. Vseeno še moramo popraviti določene napake in odpraviti nihanja, ki se prevečkrat prikradejo v našo igro. Naš adut bo agresivna igra v obrambi, iz katere bomo gradile hitre (pol)protinapade. Upam, da nam bodo povezanost v ekipi, pozitivna energija, mladost, izkušnje in malce norosti prinesli tudi uspehe ter da bodo gledalci v Stožicah naš šesti igralec.«

20 držav je že osvojilo vsaj po eno kolajno na EP. Prva je nekdanja Sovjetska zveza z 22 odličji (21 zlatih, ena srebrna), za njo pa bivša Češkoslovaška (15; 0-7-8) in Francija (11; 2-8-1).