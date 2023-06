Karavana kajakašev in kanuistov na divjih vodah je že zbrana v Ljubljani, kjer bo na brzicah Save v Tacnu po Augsburgu in Pragi tretja letošnja tekma svetovnega pokala v slalomu. Za tekmovalci je naporen ritem, saj so mnogi s priprav v Londonu, kjer bo septembra svetovno prvenstvo, takoj odšli na uvodno tekmo v Augsburg, od kjer so pot nadaljevali v Prago in Ljubljano, konec meseca pa jih čaka še evropsko prvenstvo v Krakovu. Slovenija je imela na uvodnih dveh tekmah le tri uvrstitve v finale. Prvo ime je trenutno kanuist Benjamin Savšek, ki si je z zmago v Pragi (na prvi tekmi v Augsburgu je bil sedmi) priveslal lepo popotnico za nastop na progi v Tacnu, na kateri se počuti kot v domači dnevni sobi.

Luka Božič pripravljen najbolje v karieri

»Zmaga je dokaz dobre pripravljenosti, da sem še vedno sposoben uvrstitev na najvišja mesta. Obenem je odlična vzpodbuda za naslednje tekme,« je izpostavil 36-letni Benjamin Savšek, ki se zelo veseli tekme pred domačimi gledalci. »Na domači tekmi je sicer tudi malo več pritiska, saj želim prikazati dobre vožnje, ne pa razočarati gledalcev. Tako kot vedno se bom osredotočil le na svoj nastop. Upam, da mi bo čoln dobro stekel, saj se lahko hitro prikrade kakšna napaka. Na vrhu vedno odločajo malenkosti in za stopničke je treba prikazati vrhunske vožnje. Pri meni je poudarek na prvem delu sezone, saj bo nato zelo dolg premor do naslednjih tekem. Ker se vse hitro dogaja, je ritem zelo naporen, zato je treba ostati vseskozi zbran. Konkurenca je vsako leto bolj zgoščena,« je razlagal Savšek, ki bo v Tacnu šel iz vožnje v vožnjo.

Manj zadovoljen je drugi vrhunski kanuist Luka Božič, ki je bil pred sezono velik optimist. V Augsburgu je bil deveti, v Pragi, kjer je lani zmagal, pa je po hudi napaki v spodnjem delu obtičal v polfinalu. »Še vedno sem optimist. V karieri še nikoli nisem bil bolje pripravljen. Na treningih uživam, imam dobre občutke in čoln leti. Na tekmah še nisem pokazal pravih voženj, a že na prvem treningu doma po vrnitvi iz Prage sem se počutil super. Ko bom padel v pravi ritem, se bom uvrščal tudi na višja mesta,« je pojasnil Luka Božič, ki si v Tacnu predvsem želi uvrstitve v finale, a obenem se s popolno predstavo lahko uvrsti tudi na stopničke. Odlika Božiča je bila vedno vrhunska telesna pripravljenost. »Moram verjeti vase in svoje sposobnosti, da lahko zmagam,« je dodal Božič, ki ga bodo znova spremljali navijači iz domačega Mosta na Soči, a letos se ne bodo pripeljali s kolesi, kot so se v zlatih časih uspehov v kanuju dvosedu s Sašom Taljatom, ampak z avtomobili.

Peter Kauzer se je regeneriral v domači postelji

Kajakaški del ekipe je še brez uvrstitve v finale. V moški zasedbi so veteran Peter Kauzer ter mlada Lan Tominc in Žiga Lin Hočevar. »Konkurenca je tako huda, da si že z majhno napako brez finala. V Augsburgu in Pragi sem bil kljub dotiku dolgo časa v igri za finale, nato sta bili usodni napaki v zadnjem delu, ki sta bili tudi posledica utrujenosti. Do tekme v Tacnu se bom brez težav regeneriral. Po vrnitvi iz Prage sem dva dni počival v domačem okolju v Hrastniku. Ker sem končno znova spal v domači postelji, je počutje povsem drugačno,« je razlagal 39-letni Peter Kauzer.

V Pragi si je skupaj s celotno reprezentanco ogledal tudi tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju, kar je zelo razveselilo Janjo Garnbret. »Ko imam možnost, vedno rad v živo spodbujam slovenske športnike,« je pojasnil Kauzer, ki bo imel v Tacnu že po tradiciji veliko podporo navijačev iz domačega Hrastnika. »V Tacnu želim popraviti vtis s prvih dveh tekem in končno pokazati takšne vožnje, kot sem jih na izbirnih tekmah,« je poudaril Kauzer, ki mladima reprezentančnima soborcema z veseljem pomaga z nasveti. Ker se je Kauzer uvrstil tudi v reprezentanco v kajakaškem krosu, bo prvič nastopil tudi v tej disciplini, glavni cilj pa bo, da se ne bo poškodoval.

V ženskem delu kajakaške vrste zlasti Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar upata na preboj v finale. »Ker Tacen dobro poznam, se bom lažje prilagodila na vodo, zato se bom lahko povsem osredotočila na izvedbo,« je napovedala Eva Terčelj. Eva Alina Hočevar, vzorna študentka drugega letnika Fakultete za šport, ki je bila v lanski sezoni kar šestkrat 11., kar pomeni, da je obstala na robu finala, je jedrnato dodala: »Sposobna sem uvrstitve v finale.«

160.000 € je proračun tekme svetovnega pokala v Tacnu. Letni proračun Kajakaške zveze Slovenije je 1,6 milijona evrov, a še vedno ne vedo, koliko denarja bodo dobili iz državne blagajne.

Kajakaške iskrice Danes paralelni slalom na Ljubljanici Prireditelji svetovnega pokala v Tacnu so pripravili bogat spremljevalni program. Danes bo na Ljubljanici ob 17.30 sup izziv, ob 18.45 pa še promocijski paralelni slalom. V petek dopoldne bo v Tacnu obisk ljubljanskih osnovnih šol, ko bodo za učence pripravili mini šolo kajaka, gledališko predstavo Foxy in predstavili proizvodnjo električne energije. Vse dni bodo nagradne igre za obiskovalce in kupce vstopnic. Nedeljsko tekmo v kajakaškem krosu bo popestril DJ RecycleMan. Velik poudarek bo tudi na trajnosti. Anže Urankar v dvojcu s Špelo Ponomarenko Včeraj so ob progi v Tacnu pripravili sprejem za slovenske kajakaše in kanuiste na divjih vodah, ki so na svetovnem prvenstvu v spustu v Augsburgu osvojili pet kolajn. Odprli so tudi penino in razrezali torto. Dvakratni svetovni prvak Anže Urankar se zdaj seli v ekipo za mirne vode, ki bo tekmovala na evropskih igrah v Krakovu. V načrtu je tudi nastop v mešanem kajakaškem dvojcu skupaj s Špelo Ponomarenko. Prvič bosta skupaj trenirala v tem tednu. Slovenija v krosu zaostaja taktično in tehnično Novost v programu svetovnega pokala je kajakaški kros, ki bo nova disciplina na olimpijskih igrah v Parizu 2024. »Prvi dve tekmi sezone sta pokazali, da morda taktično in tehnično še malo zaostajamo za najboljšimi, a na domačem tekmovališču se bomo potrudili po najboljših močeh,« je napovedal Tine Kancler.