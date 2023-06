Zvok vode, ko padaš v brezno

Slovenija je bila v generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku minuli torek s 153 glasovi podpore v prvem krogu glasovanja izvoljena za nestalno članico varnostnega sveta ZN za obdobje 2024–2025. Gospa zunanja ministrica Tanja Fajon je o tem bajnem uspehu slovenske diplomacije na včerajšnji tiskovni konferenci povedala: »Slovenija je prepoznana po vodni diplomaciji, meni ljuba je tudi čebelja diplomacija. Slovenija je bila tista, ki je predlagala novo temeljno človekovo pravico po zdravem in čistem okolju. Podnebne spremembe so točka, na kateri bo Slovenija veliko delala.«