Osrednji ameriški delniški indeks S&P 500 je ponovno v bikovskem trendu, saj je od oktobra na vrednosti pridobil že več kot 20 odstotkov. Rast v zadnjem obdobju med drugim poganjata navdušenje okoli umetne inteligence in odpornost ameriškega gospodarstva, ki za zdaj dobro kljubuje pričakovanjem o upočasnitvi gospodarske rasti zaradi višjih obrestnih mer. Čeprav ostaja ameriški trg dela robusten, pa se kažejo prve razpoke. V četrtek so bili objavljeni novi tedenski podatki o zahtevkih za nadomestilo v primeru brezposelnosti, ki so narasli na 261.000, kar je bilo nad pričakovanji analitikov in najvišje po oktobru 2021. Vlagatelje sta pretekli teden presenetili kanadska in avstralska centralna banka, ki sta zaradi povečane potrošnje, okrepljenega povpraševanja v storitvenem sektorju in robustnega trga dela nepričakovano dvignili obrestne mere za dodatnih 25 bazičnih točk. Višina obrestne mere v Kanadi znaša po novem 4,75 odstotka, v Avstraliji pa 4,1 odstotka.

V luči trenutnega navdušenja nad umetno inteligenco je Apple pretekli teden predstavil nov produkt Vision Pro, očala za virtualno in obogateno resničnost. Kupcem bo na voljo prihodnje leto, med vlagatelji pa dvom o uspehu predstavlja cena očal, ki bo znašala visokih 3499 ameriških dolarjev. V zadnjem času na račun novih funkcionalnosti in orodij na področju generativne umetne inteligence pridobiva tudi delnica podjetja Adobe. V podjetju pravijo, da je na voljo novo obdobje ustvarjalnosti in produktivnosti in v preteklem tednu je cena delnice poskočila za slabe 4 odstotke, merjeno v evrih.

Panevropski delniški indeks Stoxx 600 je pretekli teden zaključil 0,41 odstotka nižje. Po podatkih Eurostata je evroobmočje zašlo v tehnično recesijo, saj je bil podatek o rasti BDP v prvem četrtletju glede na zadnje tri mesece lanskega leta revidiran navzdol na –0,1 odstotka, kar predstavlja negativno rast BDP že drugo četrtletje zapored. K takemu razpletu je pripomoglo predvsem nemško gospodarstvo, ki je v prvem četrtletju upadlo za 0,3 odstotka. Eurostat je prav tako objavil podatek o obsegu prodaje na drobno, ki je bil v evroobmočju aprila glede na marec nespremenjen, glede na leto prej pa je bil 2,6 odstotka nižji. Potrošniki so porabili manj za hrano in gorivo, medtem ko se je povečal obseg (spletnih) nakupov ostalih produktov. Potrošnja je zaradi nižjih realnih prejemkov že od začetka leta šibka, gospodinjstva večji del prihodkov porabijo za odplačila kreditov, manj razpoložljivih prihodkov pa ostane za nakupe ostalih dobrin.

Svetla izjema v Evropi v prejšnjem tednu je bila španska multinacionalka Inditex, med drugim lastnica blagovne znamke Zara, ki je v sredo objavila rezultate poslovanja v zadnjem četrtletju, ki so navdušili vlagatelje. Podjetje je zaprlo nekaj trgovin na lokacijah, ki so bile manj dobičkonosne in z 20-odstotnim dvigom cen določenih izdelkov realiziralo 54 odstotkov višji čisti dobiček glede na enako obdobje lani. Po objavi rezultatov je cena delnice poskočila, tržna kapitalizacija podjetja pa je presegla 100 milijard evrov.

Po poku japonskega delniškega balona konec 80. let prejšnjega stoletja je imela Japonska dolgo časa težave z deflacijo, v zadnjem obdobju pa je stanje v državi drugačno, saj znaša trenutna stopnja inflacije 3,5 odstotka. V minulem tednu je bil objavljen spodbuden podatek o japonskem gospodarstvu, saj je bila rast japonskega BDP revidirana navzgor, na 2,7 odstotka (po podatkih Reutersa so ekonomisti pričakovali 1,9-odstotno rast). Povečala se je predvsem potrošnja gospodinjstev in podjetij, po objavi novice pa se je tudi japonski jen okrepil proti dolarju (teden je zaključil 0,38 odstotka višje). Čeprav je na japonski borzi v zadnjem času prisotnega več optimizma, pa ne gre zanemariti dejstva, da ima država že dlje časa težave z upadom populacije in visokim javnim dolgom, s čimer je na dolgi rok težje doseči višjo stopnjo gospodarske rasti.