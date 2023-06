Digitalna renesansa

Minuli teden je devet slovenskih gospodarskih združenj vladi poslalo pismo s predlogom, da naj med obvezne predmete v osnovnih in srednjih šolah uvede pouk računalništva. Ob napovedi reforme področja izobraževanja so združenja opozorila, da se v šolah »napovedujejo necelovite hitre spremembe, ki (pa) ne vključujejo uvedbe računalništva in informatike«. Navsezadnje je tudi Evropska unija začrtala digitalno strategijo, v okviru katere naj bi do leta 2030 vsaj osemdeset odstotkov vseh odraslih prebivalcev Evropske unije obvladalo osnovne digitalne veščine, so spomnili. Podlaga za to naj bi bila prav uvedba samostojnega učnega predmeta na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije.