Splošna bolnišnica Celje: Srčni kirurg Tomislav Klokočovnik od sobote v Celju operiral že šest pacientov

Splošna bolnišnica Celje, tretja največja regijska bolnišnica pri nas, še vedno posluje negativno, a je izguba polovico manjša od lanske v enakem času. Še vedno pa se soočajo s kadrovskim pomanjkanjem. Najbolj primanjkuje internistov, radiologov in specialistov urgentne medicine. Zdaj so sklenili sodelovanje s srčnim kirurgom Tomislavom Klokočovnikom, ki bo operacije s svojo ekipo odslej v Celju opravljal kot zasebnik s koncesijo. Pojavljajo se pomisleki, da bo to na škodo bolnišnice in tamkajšnjih pacientov.