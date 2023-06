Oblasti so prebivalce južne province Sind pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, prepovedan je ribolov in kopanje na plažah, bolnišnice in reševalne službe pa so v stanju visoke pripravljenosti. »Pričakujemo, da bo ciklon kopno dosegel 14. ali 15. junija. Pred tem se moramo pripraviti,« je pojasnil vodja vlade v provinci Sind, Murad Ali Šah.

Ob tem je naznanil, da je bila vpoklicana vojska, ki že pomaga pri evakuaciji več kot 80.000 ljudi. »Ljudi ne bomo prosili, ampak od njih zahtevali, naj se evakuirajo,« je dejal in dodal, da je bil ukaz za evakuacijo izdan prek družbenih omrežij, mošej in radijskih postaj.

Biparjoy naj bi s seboj prinesel vetrove s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, pri čemer pakistanske oblasti opozarjajo, da bi tradicionalne hiše iz blata in slame, v katerih živijo najrevnejši v Pakistanu, ob močnem vetru lahko razpadle. Številna obalna naselja pa bodo verjetno zajeli visoki valovi.

Ciklon naj bi v prihodnjih dneh prizadel tudi zvezno državo Gujarat v sosednji Indiji, kjer pa pričakujejo vetrove s hitrostjo do 150 kilometrov na uro.

Pakistan so sicer že v soboto ob monsunskem deževju prizadele hude poplave in močan veter. Umrlo je najmanj 27 ljudi, okoli 150 je bilo ranjenih. Silovito monsunsko neurje je državo prizadelo tudi lansko poletje. Kar okoli tretjina države je bila takrat pod vodo, umrlo pa je več kot 1700 ljudi.