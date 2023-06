Epsteina so leta 2019 aretirali zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi. Mladoletnicam je po navedbah zveznega tožilstva plačeval za masaže, ki so prerasle v spolne odnose, na ta način pa jih je leta zlorabljal. Kmalu po aretaciji je Epstein, ki so ga povezovali s številnimi drugimi vplivneži, v newyorškem zveznem zaporu storil samomor.

Tožba žrtev proti JPMorgan Chase je bila novembra vložena na zveznem sodišču na Manhattnu, sorodna tožba pa tudi na Ameriških Deviških otokih.

»Zdaj vsi razumemo, da je bilo Epsteinovo vedenje pošastno in verjamemo, da je ta poravnava v najboljšem interesu vseh strani. Zlasti preživelih žrtev, ki so bile deležne nepredstavljive zlorabe s strani tega moškega,« je danes sporočila banka.

Tožniki so trdili, da je banka Epsteinu od leta 1998 do avgusta 2013 zagotavljala posojila in mu redno omogočala dvigovanje velikih vsot gotovine, čeprav se je zavedala njegovega sodelovanja v trgovini s spolnimi storitvami. Anonimna žrtev je dejala, da jo je Epstein spolno zlorabljal med letoma 2006 in 2013.

Banka je Epsteina še naprej štela za stranko, čeprav je bil že leta 2008 na Floridi aretiran in spoznan za krivega kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Zaradi svojih političnih zvez se je takrat izvlekel s plačilom odškodnine.

»Kakršnokoli povezovanje z njim je bila napaka in to obžalujemo. Nikoli ne bi nadaljevali poslovanja z njim, če bi verjeli, da na kakršenkoli način uporablja našo banko za pomoč pri izvrševanju gnusnih kaznivih dejanj,« zdaj navaja JPMorgan Chase.

Obe tožbi sta bili vloženi po tistem, ko je zvezna država New York novembra lani sprejela zakon, ki odraslim žrtvam omogoča, da tožijo druge osebe zaradi spolnih zlorab, tudi če so se zlorabe zgodile že davno.

Ta zakon je izkoristila tudi pisateljica in novinarka E. Jean Carroll za uspešno civilno tožbo proti Donaldu Trumpu, ki ga je sodišče spoznalo za krivega spolne zlorabe.

Ameriški Deviški otoki in banka JPMorgan Chase se še vedno medsebojno tožijo, banka pa nadaljuje tudi postopek proti nekdanjemu vodilnemu delavcu banke Jesu Staleyju.

Banka je zanikala obtožbe in tožila Staleyja, da je prikrival Epsteinova kazniva dejanja, da bi ga obdržal kot stranko. Staley je leta 2013 zapustil banko, a je pozneje postal celo izvršni direktor britanske banke Barclays.