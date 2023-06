»Evropska unija je že dolgo zavezana izkoreninjenju dela otrok in zaščiti otrokovih pravic. Na svetovni dan boja proti otroškemu delu so številni otroci po vsem svetu še vedno podvrženi prisilnemu delu, otroškemu delu in drugim oblikam izkoriščanja,« sta v skupni izjavi opozorila Evropska komisija in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Po podatkih ILO je po vsem svetu prizadetih 160 milijonov otrok, od tega jih polovica dela v nevarnih in izkoriščevalskih razmerah.

Kot so še opozorili v Bruslju, nobena trajnostna in pravična prihodnost ni dosegljiva, dokler bodo otroci po vsem svetu še naprej izkoriščani, dokler jim bodo odrekali njihove pravice in ovirali njihov razvoj. »Okrepiti moramo prizadevanja za odpravo otroškega dela in otrokom zagotoviti dostop do kakovostne izobrazbe, zdravstvene oskrbe in dostojnega življenja,« so zapisali v skupni izjavi.

Evropska unija je v skladu s cilji trajnostnega razvoja ZN in, kot je določeno v akcijskem načrtu unije za človekove pravice in demokracijo 2020-2024, odločena izkoreniniti prisilno delo, odpraviti sodobno suženjstvo in trgovino z ljudmi, in do leta 2025 odpraviti vse oblike otroškega dela, so še poudarili.

Na pobudo ILO je bil 12. junij razglašen za svetovni dan boja proti otroškemu delu, ki ga obeležujemo od leta 2002. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Socialna pravičnost za vse. Končajte otroško delo!, s čimer želijo poudariti povezavo med socialno pravičnostjo in otroškim delom.