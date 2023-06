Nepreslišano: Anže Logar, poslanec SDS, vodja društva Platforma sodelovanja

Nihče od dvanajstih ustanovnih članov ni nikoli trdil, da gre pri Platformi sodelovanja za neodvisno organizacijo. Gre za nabor posameznikov, ki v to zgodbo prinašajo vsak svoj pogled. In to je bistvena dodana vrednost, da imamo iz dvanajstih zornih kotov osvetljeno tematiko oziroma nabor tem, ki so pomembne za Slovenijo. Razumem kritičen odziv predsednika vlade, ker je pač politik in ker ocenjuje, da bo društvo nastavilo marsikatero ogledalo tej vladi. Podoba v tem ogledalu verjetno ne bo takšna, kot jo vidi predsednik vlade. Izjavo, ki jo je podal (da Platforma ni neodvisna, ker sem član SDS in se od stranke nisem nikoli ogradil), je torej treba razumeti v tem kontekstu. Predlogov, ki jih bomo pripravili, se sicer ni treba nikomur bati. Želimo predvsem sprožiti razpravo o tematikah, ne pa kogarkoli ocenjevati oziroma izrekati sodbe. Sodbo bodo izrekli volivke in volivci na naslednjih volitvah. Politiki, ki zanemarjajo razumna pričakovanja ljudi, na koncu plačujejo politično ceno. To je realnost, ki se je vsakokratni predsednik vlade začne zavedati predvsem v drugem delu mandata.