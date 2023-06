Vsaj za delo v bolnišnicah je taka objava popoln nesmisel ter poenostavljanje in lahko bi celo rekli nepoznavanje dela zdravnikov v javnih zavodih. In lahko bi na osnovi lastnih izkušenj dela v UKC Ljubljana našteval razna opravila v bolnišnici v nedogled.

Kaj pa je obravnava posameznega zdravnika? Mnogo je del in zadolžitev, ki sploh niso evidentirane, niti niso obračunane. Ali je to uspešna ali neuspešna reanimacija? Ali je to kirurška operacija z ali brez zapletov, kjer ena ni enaka drugi, četudi sta rutinski? Ali je to ambulantni pregled bolnika, pri katerem je treba imeti veliko znanja in izkušenj ali zgolj rutinski pregled? Ali je to vsakodnevna vizita »svojih« pacientov ali tudi pacientov drugih zdravnikov, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov odsotni? Ali so to diagnostične preiskave, kot so kateterizacije srca in velikih žil, endoskopije, razne punkcije, biopsije, UZ preiskave in še marsikaj drugega, kar je v bolnišnici treba delati? So storitve, ki se beležijo samo interno med posameznimi oddelki ali klinikami. Omenil bi konzilijarne preglede, ki jih zdravniki opravljajo izven svojih oddelkov. Takih pregledov, ki niso zgolj rutinski, vsaj za nekatere specialnosti, ni tako malo. In teh obravnav, ki se vršijo praviloma v bolniških sobah in le občasno tudi v ambulantah, plačnik sploh ne evidentira. Kje je iz deplasiranega seznama vidno hkratno delo na matičnem bolniškem oddelku in v specialistični ali urgentni ambulanti? Da, tudi to je nemalokrat potrebno, ker ni dovolj ljudi za vsa delovišča hkrati. Kje je tu še mentorsko delo s specializanti in delo s študenti? In naj omenim še obvezno strokovno izpopolnjevanje, raziskovalno delo, priprava strokovnih člankov in predavanj.

Kako naj merimo zdravstvene obravnave direktorja, ki je zdravnik, pa nima z bolniki nič ali zelo malo direktnega stika? In še enkrat, da bo bolj jasno: so zdravniki, ki nimajo niti ene obravnave, in so taki, ki delajo za dva ali celo več, ker so pač narava dela zdravnikov in njihove zadolžitve v bolnišnicah zelo različne. Komu denimo pripisati obravnavo hospitaliziranega bolnika, saj so na vsakem odpustnem pismu napisani vsaj trije pogosto pa celo štirje zdravniki?

Pred leti sem se večkrat poglobil v letno poročilo dela UKC Ljubljana. Poleg ostalih podatkov je bil naveden tudi podatek, da je v UKC LJ dnevno odsotnih okrog 20 do 25 % zaposlenih, v času počitnic pa se ta odstotek še poviša ponekod vse do 50 %. Potemtakem bi lahko sklepali, da je vsaj toliko ljudi preveč zaposlenih ali kaj? Seveda je tak zaključek nesmisel, ker mora delo teči čimbolj nemoteno in morajo biti vsaj urgentni primeri obravnavani takoj, ne glede na število trenutno prisotnih. So pač poklici, kjer je preprosto potrebna stalna prisotnost, pa če se v merljivem trenutku dela ali ne, kar velja tudi za poklice, kot so gasilci, policisti, varnostniki itd.

Sicer pa, če se že meri delo zdravnikov – zakaj se ne bi potem merila še storilnost vseh javnih uslužbencev?

Marjan Fortuna, Kranj