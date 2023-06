Še o odpravljenem spominskem dnevu

Janševa vlada je v času, ko bi že zdavnaj morala pospravljati kovčke, razglasila »dan spomina na žrtve komunističnega nasilja«. Čez eno leto je Golobova vlada to razglasitev razveljavila. Ta odločitev je bila povsem logična. Najprej, druga svetovna vojna nas je izpostavila različnim dejanjem nasilja, pa žrtve nobenega od njih nimajo posebnega spominskega dneva, ne žrtve italijanskega fašizma, ne one nemškega nacizma, ne žrtve belogardističnega ali pa domobranskega nasilja. Naj bi vlada za ohranitev onega dneva razglasila še te spominske dneve? Drugič, za izhodiščni dan spomina je bil razglašen dan, ko je ena od partizanskih enot zagrešila zločin proti humanosti s pomorom lokalnega tabora Romov. To dejanje je vojno hudodelstvo ene vojne enote, ki ga nikakor ne gre pozabiti, a v njem ni nič paradigmatsko »komunističnega«. Zoprno pa je, da nam ga kličejo v spomin tisti, ki so pokojnega Janeza Drnovška sramotili, ko se je zavzel za pomoč Romom.