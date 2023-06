Tako med moškimi kot ženskami so družbene norme, ki temeljijo na spolnih stereotipih, zelo razširjene, pri čemer ima skoraj devet od desetih moških in žensk po vsem svetu takšne predsodke. To kaže, da so ti predsodki »globoko zakoreninjeni in v podobni meri vplivajo na moške in ženske«.

Indeks socialnih norm glede spola (GSNI), ki so ga pripravili pri UNDP, kaže, da v zadnjih desetih letih ni prišlo do izboljšanja pri zmanjšanju predsodkov do žensk kljub »močnim globalnim in lokalnim kampanjam za pravice žensk«, kot je bilo družbeno gibanje proti spolnim zlorabam in nadlegovanju #jaztudi.

Indeks GSNI meri, kako vrednote in prepričanja vplivajo na enakost spolov na področjih, kot so politika, delo in izobraževanje. Pri tem se opira na podatke raziskave World Values Survey, mednarodnega projekta o spreminjanju vrednot in prepričanj v svetu. Vključuje 80 držav, ki predstavljajo 85 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Glede na ugotovitve polovica ljudi po vsem svetu še vedno verjame, da so moški boljši politični voditelji kot ženske, le 27 odstotkov pa jih meni, da je za demokracijo nujno, da imajo ženske enake pravice kot moški.

Skoraj polovica ljudi (46 odstotkov) je prepričanih, da imajo moški večjo pravico do zaposlitve, 43 odstotkov pa, da so moški boljši poslovni voditelji.

Četrtina prebivalcev je tudi mnenja, da je upravičeno, da moški pretepa svojo ženo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Če ne bomo naslovili predsodkov glede spola, ne bomo dosegli enakosti med moškimi in ženskami ter ciljev trajnostnega razvoja,« še opozarja poročilo ZN.

»Družbene norme, ki kratijo pravice žensk, škodujejo tudi družbi na splošno in zavirajo napredek človekovega razvoja,« pa je opozoril direktor urada UNDP za spremljanje človekovega razvoja Pedro Conceicao.