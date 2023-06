Kot sta v pobudi zapisala poslanca iz Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov (S&D), je za ljudi, ki živijo na obmejnem območju Slovenije in Avstrije, avtocestni predor Karavanke vitalnega pomena. Skozi predor se namreč vozijo zaradi službe, izobraževanja ali zaradi sodelovanja slovenskih in avstrijskih društev ter organizacij na različnih področjih družbenega, kulturnega in gospodarskega življenja.

Po njuni oceni je lokalnemu prebivalstvu in ljudem, ki se skozi predor dnevno vozijo na delo ali izobraževanje, zaradi dragega prehajanja predora Karavanke močno okrnjena polna uveljavitev temeljnih načel EU, med katerimi so prost pretok blaga, storitev in ljudi ter tudi preseganje meja za več kulturnega, gospodarskega in družbenega povezovanja.

Enkratni prehod skozi predor stane 7,80 evra. Na voljo je tudi neprenosljiva točkovna karta, vezana na registrsko številko registracije, ki v 30 dneh omogoča 14 prehodov predora za 35,10 evra. Vendar je to po oceni obeh evropskih poslancev še vedno prevelik strošek za tiste, ki se zaradi dela ali izobraževanja vsakodnevno vozijo skozi predor.

Nemec in Schieder pristojne organe pozivata, naj občanom obmejnih občin Jesenice in Šentjakob v Rožu ter za državljane Slovenije in Avstrije, ki zaradi dela ali zaradi izobraževanja v Sloveniji ali Avstriji redno uporabljajo predor Karavanke, omogočijo brezplačno uporabo predora ali vsaj možnost letnega pavšala.

Ob tem sta spomnila tudi na neuspelo pobudo za uvedbo letnega pavšala za uporabo predora Karavanke, ki sta jo na pristojne lansko jesen naslovila takratni župan Občine Jesenice Blaž Račič in župan Občine Šentjakob v Rožu Guntram Perdacher.

Kot sta izpostavila poslanca, ne gre za poziv k uvajanju novih praks. »V Avstriji je letni pavšal lokalnemu prebivalstvu omogočen na avtocestah in prelazih Brenner, Tauern in Pyhrn, v Sloveniji pa je kot primer dobre prakse moč izpostaviti predor Markovec, za katerega ni potrebno imeti vinjete, kot to velja za uporabo na vseh ostalih odsekih slovenskih avtocest,« sta navedla.

Kot so danes sporočili iz pisarne evropskega poslanca Nemca, sta poziv naslovila na ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, na avstrijsko ministrico, pristojno za promet, Leonore Gewessler, na predsednika uprave Družbe za avtoceste v RS Valentina Hajdinjaka, na izvršna direktorja družbe Asfinag Hartwiga Hufnagla in Josefa Fiala ter na člane Meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke.