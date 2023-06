N1 je primerjal cene najema apartmajev in hotelskih sob za deset nočitev za štiričlansko družino, dva odrasla in dva otroka. Namestitve brez turističnih posrednikov so iskali na platformi Booking v obdobju od sredine julija do sredine avgusta.

V Izoli najem primernih najcenejših apartmajev stane 850 evrov, cene luksuznejših zasebnih namestitev pa lahko presežejo 4000 evrov. V Portorožu so cene podobne.

V izolskih hotelih se najugodnejše ponudbe za desetnevne družinske počitnice gibljejo od 1500 evrov navzgor in lahko znašajo tudi do 5000 evrov. V Portorožu hotelske sobe za enak aranžma ni mogoče najti izpod 1700 evrov.

V hrvaški Istri in na Kvarnerju so cene podobne ali višje. V Poreču najugodnejši apartmaji za štiričlansko družino stanejo od okoli 1000 evrov za deset nočitev, hotelske sobe pa od 1350 evrov naprej. Podobno je z apartmaji v Rovinju, medtem ko bivanje v rovinjskih hotelih stane od 1450 evrov do 12.000 evrov in več. Na Krku je apartma mogoče dobiti že za 800 evrov, medtem ko so najugodnejši hoteli tudi do dvakrat dražji.

Šibenik je nekoliko cenejši in družina lahko tam najde namestitev že za 570 evrov, medtem ko so hoteli bistveno dražji in stanejo od 2200 do 6650 evrov. Deset nočitev v apartmaju na Braču stane od tisoč pa tudi več kot 10.000 evrov, v hotelski sobi pa najmanj 2100 evrov. Na Hvaru se cene za najem apartmaja gibljejo od 850 do 8500 evrov, v hotelih pa od 3600 evrov navzgor.

V Makarski je letovanje ugodnejše in družina lahko najde apartma za deset nočitev že za 460 evrov, hotelsko sobo pa za 1870 evrov.

Hoteli ter lastniki apartmajev in počitniških hišic so v prvih štirih mesecih letošnjega leta po podatkih hrvaškega statističnega urada sprejeli dva milijona turistov, kar je 30,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Gosti so v tem času ustvarili 5,3 milijona nočitev, kar je 19,6 odstotka več kot v prvih štirih mesecih minulega leta.

Od dveh milijonov turistov je bilo 1,4 milijona tujcev, ki so ustvarili štiri milijone nočitev. Največ, 17,1 odstotka nočitev, so med tujci ustvarili Slovenci, sledijo Nemci s 16 odstotki in Avstrijci z 11,4 odstotka, medtem ko so Italijani in Britanci ustvarili po približno deset odstotkov nočitev.

Cene namestitev na Jadranu sicer padajo od severa proti jugu. Neum kot edino obmorsko mesto v Bosni in Hercegovini ponuja družinske apartmaje od 530 do 2130 evrov za deset nočitev, cene hotelskih sob pa se gibljejo med 1000 in 3000 evri, piše N1.

V Herceg Novem v Črni gori bo štiričlanska družina za deset dni bivanja v apartmaju plačala od 500 evrov navzgor, v hotelu pa od 1600 evrov. Podobno je v Budvi, medtem ko so v Tivatu in Ulicnju cene še nižje. V Tivatu cenejši apartma štiričlansko družino stane okoli 440 evrov za deset noči, v Ulcinju pa 300.

V Draču na severu Albanije štiričlanska družina lahko ob najemu apartmaja letuje deset dni že za 220 evrov, ob najemu hotelske sobe pa za 265 evrov.

V Ksamilu na skrajnem jugu države so namestitve dražje. Njihove cene se gibljejo od 600 do 3000 evrov evrov za najem apartmaja in od 720 do 4700 evrov za najem hotelske sobe. Nekoliko cenejša na jugu je Saranda, kjer družinski apartma za deset nočitev stane od 320 do 3000 evrov, hotel pa od 660 do 4850 evrov.