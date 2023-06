Gre za za predlog, po katerem bi pokojnine, ki ne presegajo 1000 evrov, zvišali za 20 odstotkov, tiste do 1500 evrov bi bile višje za deset odstotkov, tiste nad 1500 evrov pa za pet odstotkov. Zakon bi veljal do sprejetja nove pokojninske reforme.

Za financiranje interventnega zakona bi po izračunih društva 1. oktober potrebovali 690 milijonov evrov, je dejal podpredsednik društva Igor Črnoga. Črnoga meni, da bi sredstva morali zagotoviti iz državnega proračuna za leto 2023. Prav tako bi po njihovem mnenju sredstva lahko pridobili z zmanjšanjem sredstev nevladnim organizacijam in iz programa borčevskih pokojnin, ki jih prejemajo potomci borcev.

Podpise volivcev za vložitev predloga zakona za izredno zvišanje pokojnin v parlamentarni postopek so v iniciativi Glas upokojencev začeli zbirati aprila. Čeprav se šestdesetdnevni rok za zbiranje podpisov izteče 22. junija, so v iniciativi zbiranje že prekinili, saj so že zbrali dovolj podpisov. Za vložitev predloga zakona v DZ namreč potrebujejo 5000 podpisov.

Vodja iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je danes pozdravil današnjo ustanovitev seniorsko organizacijo stranke Gibanje Svoboda, »če bodo karkoli lahko naredili, kar do sedaj niso, če se bodo malo večkrat spomnili na težko življenje upokojencev«. Dodal je, da društvo inštitut 1. oktober ne tekmuje za glasove upokojencev, temveč se z levico in desnico bori za višje pokojnine.