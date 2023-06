V torek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo v gorskem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo vzhodni veter, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribih lahko nastane kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno Evropo, Alpami in zahodnim Sredozemljem pa območje enakomernega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. V Alpah bo več spremenljive oblačnosti, tam bodo popoldne krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja, ki bo jutri ponehala.