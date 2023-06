Nesreča je povzročila velike zamude in zapore ulic. V cisterni je bilo več tisoč litrov bencina, gasilci pa so se s požarom borili več kot eno uro.

Soooo here’s a couple driving over the I-95 overpass about 10 minutes before it collapsed with their windows down pic.twitter.com/U6Mcp82bQQ — stefanielaine (@stefanielaine) June 11, 2023

Guverner Pensilvanije Josh Shapiro je v nedeljo zvečer dejal, da namerava danes razglasil izredne razmere, da bi pospešil pridobivanje zveznih sredstev za obnovo avtoceste.

Zrušeni del avtoceste I-95 je del 212 milijonov dolarjev vrednega projekta obnove, ki se je končal pred štirimi leti.

Videoposnetek s kraja dogodka je pokazal, da je ogromna betonska plošča padla z avtoceste na cesto pod njo.

I95 overpass collapsed in Philadelphia pic.twitter.com/Kevnlvopjs — Washingtons ghost (@hartgoat) June 11, 2023

Voznike so usmerili na 69 kilometrov dolg obvoz. Dejstvo, da je do nesreče prišlo v nedeljo, je pripomoglo k manjšim zastojem, kot bi bili sicer, vendar uradniki pričakujejo težave danes in naslednje dni.

Minister za promet v Pensilvaniji Michael Carroll je dejal, da ta odsek avtoceste dnevno prevozi 160.000 vozil. Gre za najbolj obremenjeno meddržavno cesto v Pensilvaniji.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je na Twitterju sporočila, da je bil predsednik Joe Biden obveščen o zrušenju in da so predstavniki vlade v stiku z državnimi in lokalnimi oblastmi v Pensilvaniji.