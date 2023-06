Najbolj škodljivi polži na naših vrtovih so slinarji in lazarji. Polži s hišicami naredijo zelo malo škode. Načeloma se polži prehranjujejo z razpadajočo organsko maso in jo predelujejo. Ampak ko se preveč razmnožijo, se začne velika škoda na vrtu. Za razvoj polžev so najugodnejše temperature med 12 in 22 °C in vlažnost zemlje od 20 do 30 %. Kar je tako kot letošnji začetek poletja oziroma konec maja in začetek junija. Večjo škodo povzročajo zlasti v posevkih na senčnih in vlažnih legah.

Polži so ali pa lahko postanejo huda nadloga, vendar naš cilj ne sme biti njihovo popolno uničenje, ampak le zmanjšanje njihovega števila na znosno raven. Pomemben preventivni ukrep je čiščenje zarasti ob robovih vrtov, jarkov, poti. Porežemo veje grmov, ki se dotikajo tal, odstranimo odpadlo listje in plevele, pod katerimi se skrivajo, saj so zaraščena in vlažna območja najboljše skrivališče za polže in v ugodnih razmerah bodo za potešitev svoje lakote »vdirali« na naše vrtove.

Preprečevanje in uničevanje

Na dvignjene gredice in visoke grede lahko namestimo varovalne pasove iz bakra ali pocinkane pločevine. Širina teh pasov naj bi bila vsaj 10 centimetrov. Potrosimo lahko »obrambne pasove« iz suhe žagovine, ostrega peska, smrekove iglice, ječmenove pleve, posušene in zdrobljene jajčne lupine, apno, kameno moko. Ti delujejo na način, da polžem odvzamejo vlago in preprečujejo prehod. Pasove je treba po vsakem dežju obnoviti.

Vabe so zelo učinkovite. V pomoč so tudi vabe s pivom (v tla zakopljemo posodice z gladkimi robovi, ki jih zvečer do 2 oziroma 3 centimetre pod robom napolnimo s pivom (za ulov rdečega lazarja mora biti posoda večja, s pivom pa jo napolnimo le do ene tretjine). Najbolj učinkovita vaba je Bio Plantella Arion, modre granule, ki jih potrosimo okoli zelenjavnega vrta, med vrtninami in tudi med napadene okrasne rastline.

Polži prav tako ne marajo drobne in ostrorobe zastirke. Lahko je iz slame ali drobno rezanega miskanta. Določene rastline jih prav tako odvračajo, zato uporabimo v poletnem času zeleno zastirko iz bezga, vratiča, rmana, preslice, praproti.

Klopi na vrtu

Medtem, ko klopi na zelenjavnih vrtovih načeloma ne živijo, pa jih njihovi gostitelji v to okolje zlahka prenesejo. Najbolj pogosti gostitelji klopov so divje živali, glodavci in hišni ljubljenčki. Enostavno klope s travnikov in gozdov prenesejo na naš domači vrt. Klopi se lahko hitro naselijo na različne vrtnine, ki rastejo na vrtu. Lahko se pojavijo na paradižnikih, paprikah, fižolu, bučkah, kumarah, krompirju ali jajčevcih, skratka na vseh rastlinah z gostim listjem, ki jim ponuja zavetje. Klopi radi najdejo zatočišče tudi v plevelu, zato ga je pomembno redno odstranjevati. Prav tako je pomembna pravilna rez grmovnic, da zmanjšamo gostoto in ustvarimo bolj zračne grme. Uporaba zastirke okoli rastlin lahko zmanjša gibanje klopov. Prepreči namreč neposreden stik klopov s tlemi in zmanjša njihovo prisotnost. Zelo pomembna je redna košnja trate, nikoli ne puščamo velikih šopov.

Komarji so nadležni

Komarji se začnejo v vrtu pojavljati od sredine aprila, na nas pa prežijo vse do oktobra (odvisno od temperatur ozračja). Spomladi se iz preživelih jajčec razvije prva generacija odraslih osebkov, največja pojavnost odraslih je v avgustu in septembru. Razvojni ciklus traja ob ugodnih pogojih (temperatura, padavine) spomladi 15–20 dni, medtem ko poleti samo 6–8 dni. Prav zato nas poleti pri delu v vrtu lahko obletavajo celi roji komarjev. So bolj slabi letalci in se gibljejo v razdalji 200 metrov od mesta, kjer so se izlegli (tigrasti do okoli 500 m). Ko odložijo jajčeca, se samice večine vrst komarjev ne oddaljijo preveč od svojega zaroda.

V naravnem okolju se najraje zadržujejo v bližini voda. V umazani vodi velikokrat najdemo ličinke komarjev, kar lahko preverimo z zajetjem vode iz posede s stoječo vodo. V tej vodi bo videti za noht velike ličinke, ki se trudijo priti nazaj do vodne gladine. Zelo pomembno je odstranjevati in čistiti vse možne posode ali zamašene žlebove in podobno. Komarji se dejansko prehranjujejo s cvetnim nektarjem, zato so slovenski vrtovi zanje idealno prebivališče, saj vsem ugajajo cvetoče rastline.

Na domačem vrtu se enostavno zaščitimo z učinkovitim in dermatološko preizkušenim losjonom, ki odganja komarje (ali klope), in se tako zaščitimo pred srbečimi piki. Ali pa celo preprečimo okužbo z nevarno boleznijo.