Gospodarstveniki za pouk računalništva

Gospodarska združenja so vladi predlagala, naj v okviru reforme izobraževanja med obvezne predmete v osnovnih in srednjih šolah uvrsti računalništvo in informatiko. Pri tem so se naslonili na program evropske komisije za digitalno preobrazbo prebivalstva EU. Na ministrstvu predlog še preučujejo.