Vsi najboljši igralci zbrani v petih ligah

Finalna tekma nogometne lige prvakov je bila zadnje dejanje izjemno bogate evropske klubske sezone 2022/23, ki je bila znova normalna po vseh težavah s covidom. Tri klubska tekmovanja pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) – liga prvakov, evropska liga in konferenčna liga – so le še utrdila sloves nogometa kot najbolj globalne športne igre. Gledanost finala nogometne lige prvakov s 380 milijoni gledalcev pred televizijskimi zasloni je bila nekajkrat večja od finala lige ameriškega nogometa NFL, čeprav Super Bowl navzven deluje precej večji in spektakularnejši dogodek.