Kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek je z zmago rešil slovensko čast na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu v Pragi, kjer se je sploh kot edini uvrstil v finale. To je bila peta zmaga 36-letnega Ljubljančana na tekmah za svetovni pokal in prva po letu 2017, ko je bil najboljši v Seu d'Urgellu. Potem ko so v petek že drugič zapored v polfinalu obtičali vsi slovenski kajakaši in kajakašice, je bilo v soboto vse breme na Savšku, saj se v finale ni uspelo uvrstiti Luku Božiču (16. mesto), potem ko je bil šesti v kvalifikacijah. Savšek je bil v finalu razred zase, saj je tekmece prehitel za več kot tri sekunde in pol.

»Vožnja je bila podobna olimpijski iz Tokia. Vesel sem, da se prenesel velik pritisk, saj so bili na startu kar trije odlični domači tekmovalci. Vesel sem, da sem sestavil dobro finalno vožnjo, s katero sem po dolgem času na prvem mestu v svetovnem pokalu,« je povedal olimpijski prvak Benjamin Savšek, ki se odlično znajde na progi v Pragi, kjer je bil leta 2020 evropski prvak med posamezniki in z ekipo, leta 2012 tretji na svetovnem prvenstvu in sedemkrat stal na stopničkah za zmagovalce na tekmah svetovnega pokala (dve zmagi, po tri druga in tretja mesta). Zmaga bo dala Savšku dodaten zagon za naslednjo tekmo svetovnega pokala svetovnega pokala, ki bo od četrtka do nedelje na brzicah Save v Tacnu. »Veselim se tekme doma, kjer želim pokazati takšne vožnje, kot sem jih v Pragi. Ničesar ne bom prehiteval, ampak bom šel lepo po vrsti od kvalifikacij, preko polfinala do finala,« je povedal Savšek, ki je zmagal pred Slovakom Matejem Benušem (zaostal 3,61 sekunde) in Francozom Julesom Bernardetom (zaostal 5,25 sekunde). Med kanuistkami je bila najboljša Slovenka Eva Alina Hočevar na 15. mestu, zmagala pa je Avstralka Jessica Fox. V kajakaškem krosu se nihče iz slovenske ekipe ni uvrstil v četrtfinale.

Na svetovnem prvenstvu v spustu v Augsburgu je kajakaš Anže Urankar osvojil zlato kolajno v sprintu, uspeh pa sta z drugim mestoma dopolnila še Simon Oven in kanuist Blaž Cof. »Super! Izjemno sem zadovoljen. Čoln je drsel tako kot mora. Potem ko sem bil v zgornjem delu proge hiter, sem se v spodnjem komaj privlekel v cilj,« je povedal Anže Urankar, ki je po letu 2017 drugič postal svetovni prvak, zdaj pa se bo preselil v reprezentanco na mirnih vodah in nastopil na evropskih igrah čez deset dni v Krakovu. Slovenci so uspeh dopolnili v ekipnih vožnjah, kjer so kajakaši Urankar, Oven in Nejc Žnidarčič z zlato kolajno opravičili vlogo favoritov. Kajakašice Živa Jančar, Nika Ozimc in Ana Šteblaj so presenetljivo osvojile bronasto kolajno.