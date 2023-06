Milijarda dvesto štirideset milijonov evrov. Za navadnega smrtnika nepredstavljiva vsota denarja. Pa ne le za navadnega smrtnika. Tudi v nogometnem svetu, kjer se obračajo ogromni zneski, so to že vrtoglave številke. A ne za lastnika Manchestra Cityja Sheikha Mansourja. Od prihoda trenerja Pepa Guardiola leta 2016 na klop omenjenega angleškega moštva je namreč namenil prav tolikšno vsoto za okrepitve, vse z namenom, da klub osvoji tako želeno prvo ligo prvakov. Zdaj mu je to uspelo, City pa se pri tem ne namerava ustaviti.

Čez noč se je spremenilo vse

Zgodovino Manchestra Cityja lahko delimo na dva dela. Tisto pred 1. septembrom 2008 in tisto po njem. Torej obdobje pred Sheikhom Mansourjem bin Zayedom Al Nahyanom ter po njem. Med letoma 1996 in 2003 je klub plaval v nižjih ligah, nato pa leta 2007 le dobil upanje. 75 odstotkov kluba je za 81,6 milijona funtov kupil nekdanji tajski premier Thaksin Shinawatra in za trenerja postavil priznanega švedskega strokovnjaka Svena-Gorana Erikssona. A Shinawatro so v domovini obtožili korupcije, mu posledično kmalu zamrznili sredstva, nad Cityjem pa so se znova začeli zgrinjati črni oblaki. Takratni direktor Garry Cook se je podal po svetu z misijo, da najde vlagatelje, ki bi klub popeljali v svetlejšo prihodnost. Kmalu se je vrnil z zadetkom na loteriji. Uspel je namreč prepričati Abu Dhabi United Group, z njimi pa je City čez noč postal najbogatejši klub na svetu. Navijači so komaj dojemali, kaj se je zgodilo.

Sprva so sicer bili nekoliko skeptični, a ko so videli, da novi lastniki uresničujejo vse obljube, so postali evforični. Klub se je moderniziral v vseh pogledih z neverjetno hitrostjo, le na nogometnem igrišču je bil napredek počasnejši od predvidevanj. Trener Mark Hughes, ki je nasledil Erikssona še pod lastništvom Shinawatre, se ob velikih vsotah denarja, ki so mu bili naenkrat na voljo za prestope, ni najbolje znašel. Naredil je nekaj dragih napak, v 18 mesecih na klopi prvega moštva pa se posledično ni izkazal. Po zapravljenih 270 milijonih funtov je sezono 2008/09 sklenil na desetem mestu, ko pa je bil sredi naslednje šele šesti, je dobil nogo.

Mancini prinesel pričakovani zasuk

Ekipo z imeni, kot so bila Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Joleon Lescott in ostali, je v roke dobil Roberto Mancini, z njim pa se je začel pričakovani vzpon. Na koncu sezone je bil City resda šele peti, a so bile spremembe na igrišču vidne vsem in so obetale veliko. Po prihodu Yaye Toureja, Davida Silve, Jeroma Boatenga, Jamesa Milnerja in Aleksandra Kolarova se je klub v sezoni 2010/11 prvič po letu 1968 prebil v ligo prvakov, prvič po 35 letih pa prišel do lovorike, ko je osvojil pokal FA. A naslednja sezona je bila še bolj nepozabna. Po dobrem začetku se je na začetku aprila šest krogov pred koncem znašel z osmimi točkami zaostanka za mestnim rivalom Unitedom. Nato pa se je zgodil čudež. City je dobil vseh šest preostalih obračunov, vključno z zmago 1:0 proti Unitedu. V zadnjem krogu je potreboval zmago proti QPR, a je še v 90. minuti zaostajal z 1:2. Najprej je v 92. minuti izenačil Edin Džeko, nato pa v 94. gol za sanje zabil Sergio Aguero in City je bil po 44 letih znova angleški prvak.

Apetiti lastnikov Cityja so z vložkom le še rasli, ne Mancini ne njegov naslednik Manuel Pellegrini pa jih nista uspela potešiti. Sheikh Mansour je zato leta 2016 potegnil verjetno kar najbolj pomembno potezo od prevzema, saj je za trenerja pripeljal Pepa Guardiola in mu prepustil popoln nadzor nad nakupi in upravljanjem ekipe. Španski strokovnjak mu je zaupanje vračal z lovorikami, a glavna se mu je izmikala. Do sobote, ko je v Carigradu City pokoril Inter in prvič v zgodovini postal evropski klubski prvak.