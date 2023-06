»Ko so se lani odločili, da bodo serijo zaključili, smo bili na zadnji tekmi brez moči,« je trener Heliosa Dejan Jakara po prvem obračunu finala državnega prvenstva ocenjeval, kakšne so možnosti njegovega moštva v nadaljevanju. Domžalčani so Ljubljančanom tokrat nudili precej boljši odpor kot lansko leto, a ko so zmaji povedli v zmagah z 2:1, so na četrti tekmi na nasprotnika stresli vso jezo in brez težav prišli so odločilnega tretjega uspeha, ki je za klub pomenil jubilejni 20. naslov državnega prvaka. Naziv najkoristnejšega igralca (MVP) finala je romal v roke Američana Yogija Ferrella, ki je po tekmi sporočil pričakovano novico, da zapušča klub.

Murić strgal križno vez

»Dogovorili smo se, da moramo dvigniti agresivnost obrambe na igralcu z žogo. To nam je uspevalo, posledično pa smo dosegli nekaj lahkih košev iz protinapadov, kar nam je dvignilo samozavest. Nato smo samo stopnjevali igro in zasluženo slavili zmago. Igralcem sem čestital, saj jim ni bilo lahko. V 15 dnevih so odigrali sedem tekem v dveh tekmovanjih. Zdaj se je zgodilo, da smo dvakrat zapored igrali z istim tekmecem, zato je bilo lažje. Ko smo ga menjavali na dva dneva, je bilo resnično težko preklapljati,« je po zmagoslavju ocenil trener Olimpije Miro Alilović in dodal, da je s tem njegova misija v klubu končana. V Ljubljano se je vrnil pred lansko sezono, marca letos pa po odhodu Jurice Golemca prevzel vodenje moštva. »Po treh mesecih sem utrujen, kot da bi delal tri leta. A po vsaki težki stvari sta veselje in radost toliko večja. Ko sem stopil v čevlje Jurice Golemca, sem moral poskrbeti, da so igralci spremenili odnos do mene. Ko si pomočnik, se obnašaš drugače. Z nekaterimi sem moral biti bolj oster. Rekel sem jim, da bodo težave, če ne bodo uspeli spremeniti odnosa. Ampak na koncu se je vse izteklo dobro.« Z naslovom državnega prvaka Olimpija sicer ni rešila sezone, saj je bil neuspeh v evropskem pokalu, kjer je bila zadnja v skupini A, prevelik. »Situacija s poškodbami je bila v prvem delu sezone neverjetna. Bil sem zraven, vem, kaj govorim. Poškodbe so se vrstile ena za drugo, ni jim bilo konca. Bile so situacije, ko je Jurica na ogrevanju pred tekmo izvedel, da ne bo mogel računati na dva igralca. Kaj takšnega v karieri še nisem doživel.«

Olimpijo štiri leta po združitvi s Cedevito čaka poletje velikih sprememb. Nekateri sponzorji so, kot smo že poročali, na razočaranje prvega moža kluba Emila Tedesachija napovedali odhod, zato bo proračun v naslednji sezoni manjši, posledično pa bo ekipa mlajša. Zdaj že nekdanji športni direktor Sani Bečirović je odšel k Panathinaikosu, zamenjal ga bo Vlado Ilievski. Na klop bo sedel priznani italijanski trener Simone Pianigiani, moštvo pa zagotovo zapuščajo Josh Adams, Marko Jeremić, Amar Alibegović in Yogi Ferrell. »Čas v Ljubljani bom nosil v srcu za vedno. Mesto mi je izredno všeč, navijači, vsi soigralci, vsi ljudje v klubu, ki je izredno profesionalen. Ne bom jih pozabil. Osvojili smo zaporedna naslova državnih prvakov, kar nam ne more odvzeti nihče. Škoda, da nismo naredili še kaj več. A letos smo imeli ogromno poškodb, posledično pa nismo uspeli zgraditi kemije na igrišču. Da bi ostal? Skoraj ni možnosti. Rad bi videl svet, ponudb pa imam veliko,« se je poslovil Yogi Ferrell, ki je v Olimpiji pustil globok pečat.

Črn madež sobotnega popoldneva se je zgodil ob koncu prvega polčasa, ko se je v prodor podal kapetan Olimpije Edo Murić. Ob zaustavitvi pod košem mu je klecnilo koleno, 31-letni Ljubljančan pa se je nekaj časa zvijal v bolečinah in nato ob pomoči odšel v slačilnico. S povitim kolenom se je šepajoč vrnil na klop v drugem polčasu, po tekmi pa dejal, da se boji najhujšega. »Obrnilo mi ga je in počilo. Mislim, da je šla križna vez,« je dejal. Zle slutnje so včeraj potrdili zdravniški pregledi. Murić si je strgal sprednjo križno vez desnega kolena, kar pomeni, da ga čaka operativni poseg in nekaj mesečno okrevanje. To pa je tudi velik udarec za reprezentanco pred prihajajočim svetovnim prvenstvom, saj ji že tako ali tako primanjkuje višine.

Spremembe tudi pri Heliosu

Spremembe pa se ne obetajo le pri Olimpiji, temveč tudi pri Heliosu. Po odlični sezoni, v kateri so tudi nekoliko nesrečno ostali brez lovorike, a igrali v treh finalih (slovenski pokal in prvenstvo ter 2. ligi ABA) ter slovenskem superpokalu, je trenerju Dejanu Jakari jasno, da nekaterih igralcev ne bodo uspeli zadržati, povsem prepričan pa tudi ni, ali bo ostal sam. »Nekateri igralci so tudi mene presenetili, kako so odreagirali na vloge, ki smo jim jih doselili. V Domžalah smo naredili šov, navijači hodijo zdaj že na gostujoče tekme, kar se pred tem ni dogajalo. Bo pa praktično nemogoče zadržati ekipo v takšni obliki. Če rečemo, da je trener dober, je to samo zaradi igralcev, ki so dali vse od sebe. Sam se še naprej vidim v Domžalah, a bomo videli, kaj bo prinesel čas,« je povedal Dejan Jakara.

Olimpija – Helios 99:71 (27:22, 50:41, 78:50) Državno prvenstvo, finale, četrta tekma. Dvorana Tivoli, gledalcev 2000, sodniki: Majkič, Grbić, Španič. Olimpija: Rebec 10 (3-2), Ferrell 13, Radović 5, Jeremić 2, Alibegović 7 (2-1), Murić 4 (2-2), Mulalić 5, Kosi, Matković 16, Omić 16 (2-2), Dragić 21 (2-2), Vračko, trener: Alilović. Helios: Luke 14 (2-1), Ferme 3, Babič, Zemljič 2, Mirtič 9 (4-3), Buljević 8 (2-1), Oman 6, Tunstall 6, Bačvič 7, Mahkovic 12 (3-3), Sirc 4, trener: Jakara. Prosti meti: Olimpija 11-9, Helios 11-8. Met za dve točki: Olimpija 40-27, Helios 27-15. Met za tri točke: Olimpija 30-12, Helios 35-11. Skoki: Olimpija 44 (30 + 14), Helios 23 (18 + 5). Osebne napake: Olimpija 16, Helios 17. Igralec tekme: Zoran Dragić (Olimpija). Semafor: 4:10 (4. minuta), 20:14 (8), 32:27 (13), 42:30 (17), 62:44 (23), 69:45 (27), 83:52 (33), 93:57 (37).