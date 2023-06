Prva teniška igralka sveta Iga Šwiatek ima razlog za veselje. V minulih dveh tednih je v Parizu praznovala svoj 22. rojstni dan (31. maja), deset dni kasneje pa tretjič dvignila pokal zmagovalke Rolanda Garrosa, kar je njena četrta zmaga na turnirjih za grand slam. Poljakinja je v Parizu dokazala, da je trenutno najboljša teniška igralka na svetu ter da je pesek njena najljubša podlaga.

Finale poln preobratov

Pot do nove lovorike je bila za Igo Šwiatek, vsaj kar zadeva finalnih dvobojev, najtežja doslej. Začetek je bil povsem v znamenju favoritinje, saj je prvi niz dobila s 6:2, v drugem pa povedla s 3:0. Ko je kazalo na ekspresno zmago, je Karolina Muchova uprizorila izjemni preobrat. Tekmici je vrnila z delnim izidom 9:2 ter dobila drugi niz s 7:5 ter v odločilnem povedla z 2:0. Poljakinja se je pobrala, a pri rezultatu 3:3 znova izgubila svoj servis, tako da je bila Slovakinja bliže ciljni črti in njenemu največjemu uspehu v karieri. Toda sledil je silovit odgovor prve igralke sveta, ki je osvojila lovoriko s tremi zaporednimi igrami.

»Finale je bil poln vzponov in padcev. Ključno je bilo, da sem pravi čas začela razmišljati o svoji igri, medtem ko sem se večkrat zalotila, da bolj razmišljam o rezultatu,« je razkrila recept za zmago Iga Šwiatek. Direktorica pariškega turnirja in nekdanja vrhunska igralka Amelie Mauresmo je po koncu ženskega dela turnirja dejala, da pričakuje še veliko pariških zmag poljske teniške igralke, da pred njo ni varen tudi Rafael Nadal s štirinajstimi lovorikami. »Ne vem, česa sem zmožna in kaj bo pokazala prihodnost. Vem pa, da se bom vsak dan trudila, da bom še boljša teniška igralka,« odgovarja prijateljica slovenske teniške igralke Kaje Juvan, ki je prejšnji teden svoj pohod na turnirju serije challenger v Kataloniji zaključila v četrtfinalu, kjer jo je s 7:6 (1), 6:1 premagala Madžarka Panna Udvardy.

Najmlajša po Moniki Seleš

Iga Šwiatek je številka ena svetovnega tenisa že 62 tednov zapored. Je najbolj konstantna igralka, ki je v zadnjem letu dobila dve veliki tekmici – Belorusinjo Arino Sabalenka in Kazahstanko Jeleno Ribakina. Omenjena trojica nosi naziv velike trojice ženskega tenisa, ki je dobila zadnjih pet turnirjev največje četverice, tri je dobila Iga Šwiatek, po enega pa Jelena Ribakina (lanski Wimbledon) in Arina Sabalenka (letošnji Melbourne). Medtem ko je Iga Šwiatek upravičila vlogo prve favoritinje v Parizu, na bližajočem se Wimbledonu tega naziva ne bo imela. Doslej se je v drugi teden največjega turnirja na travi uvrstila le enkrat, in sicer predlani, ko je izgubila v četrtem krogu.

»Za mano je vrhunska sezona na pesku. Dala sem ji velik poudarek in vesela sem, da se je končala na najlepši način. Vselej sem se uvrščala v zaključne dvoboje, poleg Pariza sem bila najboljša tudi v Stuttgartu. Zaenkrat se še ne sprašujem, kako se bo sezona nadaljevala, saj je treba najprej analizirati peščeno sezono ter se naučiti kaj novega. Po drugi strani se veselim tudi novih izzivov, ki jih bo prinesla sezona na travi,« odgovarja Iga Šwiatek, ki je za zmago proti Karolini Muchovi potrebovala skoraj tri ure. Pred tremi in lani, ko se je v finalu pomerila s Sofio Kenin in Coco Gauff, je tekmici povsem nadigrala. Po Moniki Seleš leta 1990 je postala najmlajša igralka v zgodovini, ki je ubranila pariško lovoriko.