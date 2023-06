Golob je “včeraj gledal fuzbal”

Takole se je v soboto brala novica na STA: »Predsednik vlade Robert Golob si bo nocoj v Carigradu ogledal finale nogometne lige prvakov, so sporočili iz njegovega kabineta in dodali, da je premier v Turčiji na zasebnem obisku.« Torej, če ponovimo, predsednik vlade si je povsem zasebno ogledal fuzbal tekmo, na kateri ni igral noben slovenski klub. On in nekaj več kot 70.000 ljudi. Zdi se, da se jim v njegovem kabinetu zdi pomembno najaviti vsako njegovo pot, pa naj bo ta službena ali zasebna.