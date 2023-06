Ukrajinska protiofenziva se je torej končno začela. Putin je sicer v soboto izjavil, da »nikjer ni dosegla svojih ciljev«. Prehitro sklepa, ne toliko zato, ker so vsaj na dveh mestih na jugu Ukrajinci že prebili rusko obrambno črto, v nedeljo proti vasi Blahodatne, ampak predvsem zato, ker je šlo za prve od več sto ukrajinskih napadov, ki čakajo rusko vojsko in ki jih bo čedalje težje ustavljala.

Ukrajinska stran večinoma skriva informacije z bojišč, ne predsednik Volodimir Zelenski ne ukrajinski generalštab pa nista jasno oznanila začetka protiofenzive. Kakor koli že, na več kot tisoč kilometrov dolgi fronti potekajo srditi spopadi predvsem na jugu Ukrajine v regiji Zaporožje, kjer Ukrajinci silovito napadajo vsaj na petih mestih, pa tudi na vzhodu v Donbasu.

Iščejo šibke točke ruske obrambe

Po ocenah francoskega generala Dominiqua Trinquanta v napadih za zdaj sodeluje 60.000 od skupno pol milijona ukrajinskih vojakov. Protiofenziva je, kot je poudaril za televizijo France5, trenutno še v fazi, ko naj bi ukrajinske sile odkrile šibke točke ruske obrambe. Druga faza bi bila preboj fronte z glavnino sil in zmagovit prodor v sovražnikovo zaledje. Tako Ukrajinci ta čas napadajo na več mestih, med drugim zato, da bi odkrili, kje je rusko topništvo. V napadih sodelujejo enote za uničevanje min, topništvo, tanki, pehota, protitankovske enote, brezpilotniki. Prva faza bo po ocenah Trinquanta trajala več tednov in vsaj četrtina od 60.000 vojakov bo ranjenih ali padlih.

Cilj ukrajinske vojske pa ni le, da osvoji zasedena ozemlja, ampak da hudo porazi rusko vojsko, kar bi lahko povzročilo padec Putinovega režima. Vprašanje pa je, kako daleč je pripravljen iti Putin, da bi se temu izognil. Nedavno porušenje največjega jezu na Dnepru kaže, da zelo daleč. V soboto je sicer napovedal, da bo julija v Belorusiji namestil rakete z jedrskimi konicami, ki pa naj bi bile tam po mnenju analitikov vendarle samo kot grožnja.

Morda samo kot grožnja bi lahko bila tudi izjava Andersa Rasmussena, nekdanjega generalnega sekretarja Nata in sedanjega svetovalca Zelenskega. Za Guardian je dejal, da bi Poljska in baltske države lahko v Ukrajino v boj proti ruski vojski poslale svoje vojake.

Putin pa že zdaj trdi, da gre za spopad med Rusijo in Natom. V tem smislu poskuša ruska propaganda izkoristiti posnetek uničenega tanka leopard, izdelanega v Nemčiji, poleg katerega je uničeno oklepno vozilo bradley, ki ga izdelujejo ZDA. Očitno so ukrajinski tankisti slabo izurjeni, saj bi morali biti vozili na večji medsebojni razdalji. Ruska vojska trdi, da je uničila že štiri tanke leopard in pet oklepnih vozil bradley.

Ukrajinci zdaj bolje oboroženi kot Rusi

Vsekakor so Natove države oborožile in izurile ukrajinsko vojsko, ameriški generali pa so sodelovali pri načrtovanju protiofenzive. Ukrajinci so tako zdaj bolje oboroženi kot Rusi. Po ruskih virih to najbolj pride do izraza ponoči, ker ima ukrajinska vojska zelo dobre naprave za nočno gledanje.

Rusi na primer zaradi odlične ukrajinske protizračne obrambe ne morejo izkoristiti velike premoči v vojaških letalih. Tako so tudi pri Rusih brezpilotniki, pri njih večinoma iranski, prevzeli vlogo vojaških letal. Oktobra naj bi Ukrajinci dobili še ameriške lovce F-16, katerih tarče naj bi bili ruski tanki.

Vojaški analitik Guillaume Ancel pravi, da je Zelenski ofenzivo začel 6. junija, na dan izkrcanja v Normandiji, kjer so Angloameričani potrebovali več tednov, da so prebili obrambo Nemcev. Najbrž bodo tudi Ukrajinci imeli več tednov izgub, preden bodo prebili fronto in dosegli uspeh. Možno je tudi, da jim ne bo uspelo. Zdaj ima napadalec težko delo predvsem zato, ker so imeli Rusi več mesecev časa za utrjevanje obrambnih položajev.