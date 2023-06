Nokia je leta 2000 na trg poslala sloviti telefon nokia 3310. Leta 2017 smo dobili posodobljeno različico iste naprave. Nokia 3310 (2017) je šla za med in bila na mnogih trgih razprodana, a so jo kupovali zlasti zaradi imidža in nostalgije. Po uporabnosti je bila močno omejena. Podobne občutke smo dobili ob testiranju Volkswagnovega ID.buzz proja – električne reinkarnacije Volkswagnovega tipa 2 oziroma bullija.

Oblikovalci so z dizajnom zunanjosti vsekakor zadeli v polno. Od arhitektov in veterinarjev do zobozdravnikov. Komur koli smo ga omenili ali pokazali, vsi so bili navdušeni. Padale so celo težke oznake, kot je »sanjski avto«. Za njim so na križiščih pogledovali vozniki avtobusov, in tudi sicer je obračal pogled. Tudi barvna kombinacije bele in »lovorjeve zelene« je bila opazovalcem posrečena, čeprav je bila bela barva v resnici vaba za mrčes in smo morali sprednji del avtomobila pogosto čistiti. Oblikovalci so si dali duška tudi znotraj vozila. Tam prevladuje strogi minimalizem. Pravzaprav je znotraj le malo več od sprednjih dveh sedežev in zadnje klopi (2+1). Deluje pa zato zelo prostoren. Odlagalnih površin je dovolj, polička med voznikom in sovoznikom pa je tako kompaktnih dimenzij, da se brez težav presedeš z vozniškega na sovozniški sedež in obratno. Prostora za noge na zadnjih sedežih je več kot dovolj, zna pa biti nekoliko tesno v širino, če v zadnji vrsti sedijo trije. Zaradi širine zunanjih mer ID.buzz pa zelo prav pridejo zadnja drsna vrata. Za doplačilo 2000 evrov postanejo električno pomična.

Voznik ima v vozilu, ki so ga poimenovali po kulskem zapisu bus iz devetdesetih, zaradi visokega položaja sedeža občutek vožnje majhnega avtobusa. Pregled nad cesto je večinoma odličen. Težavo zna predstavljati le debel steber med prednjimi in zadnjimi vrati, kar oteži pogledovanje v mrtvi kot na voznikovi strani. Nekaj negotovosti zna biti tudi glede tega, kje se konča nos vozila. Sama vožnja pa gre kot po maslu. Speljuje krasno. Lepo se znajde tudi v mestnem prometu. Naravnost navduši na razritih cestah, kjer vzmetenje tudi pri višjih hitrostih pobere večino tresljajev. Se pa zna na trenutke nekoliko zibati in dajati občutek barčice na morju. Odzivno pospeševanje električnega motorja hkrati lepo maskira zmerne pospeške, s katerimi 2,5 tone težko vozilo do 100 kilometrov na uro poženemo v 10,2 sekunde. Veselje ga je peljati tudi v ovinkaste klance. Ob vsem tem teče tiho in brez ropotanja ali tresenja tudi pri najvišjih dovoljenih hitrostih. Najvišjo hitrost sicer doseže pri 145 km/h.

Ob vsem dobrem pa ID.buzz spremlja tudi kar nekaj nepremišljenosti. Začnimo s prtljažnikom s prostornino 1121 litrov. V testnem vozilu smo imeli v njem dvojno dno oziroma podest, ki prtljažnik loči na večji zgornji in manjši spodnji prekat. V spodnjo nišo je možno spraviti manjše kose prtljage. Za lažji dostop do teh je del podesta ob vratih prtljažnika na tečajih in ga je možno dvigniti. Ko ga povsem dvignemo, pa se spodnji del dvignjenega podesta vrine v spodnjo nišo in zmanjša odprtino. Namesto da bi bil dostop do prtljage lažji, jo je težje potegniti ven skozi zdaj ožjo špranjo. Zmotila pa nas je tudi dokaj neodzivna tablica potovalnega računalnika, ki ni nič kaj premijska. Vzpostavitev povezave med mobilnikom in tablico zna prav tako trajati. Hkrati obžalujemo, da so retro oblikovalske prijeme opustili pri dizajnu nadzora nad klimo, ki nima klasičnih gumbov.

Buzzov glavni problem pa je doseg. Baterija s kapaciteto 77 kilovatnih ur (kWh) ni skromna, a s povprečno porabo okoli 24,8 kWh na 100 kilometrov ni skromna niti poraba. To pomeni okoli 300 kilometrov dosega polne baterije, v skoraj idealnih okoliščinah našega testiranja. Dodajte kakšen zastoj ter pomanjkanje polnilne infrastrukture pri naših južnih sosedih in ne vemo, če bi si z njim drznili na naš tradicionalni dopust. Pri zimskih testih so bili dosegi še bistveno nižji. Velikost vozila in poraba hkrati ne govorita v prid dnevni uporabi na relaciji dom in služba. Morda je namenjen dnevnim izletom družine? Nam se zdi še najbolj primeren za skakanje od kampa do kampa za dva, z nočnim polnjenjem. Cena ID.buzz proja s serijsko opremo znaša vse prej kot malenkostnih 64.761 evrov. Morda je namenjen počitniškemu najemu namesto avtodoma?