Leto 1958, ki se je začelo s sredo, je bilo pestro. Sedem nogometašev Manchester Uniteda je izgubilo življenje v letalski nesreči, po vračanju domov s tekme v Beogradu, Nikita Hruščov je postal predsednik vlade Sovjetske zveze, Dwight D. Eisenhower je bil prvi ameriški predsednik, katerega izbor so na televiziji prenašali v barvah, jedrska podmornica USS Nautilus je postala prvo plovilo, ki je prečkalo Severni pol pod vodo, Tunizija in Maroko sta se pridružila Arabski ligi, Adolfo Lopez Mateos pa je začel s predsedovanjem Mehiki. Pestro pa je bilo tudi v avtomobilski industriji. Na ceste je namreč zapeljal avto, ki se ga je prijelo ime austin A40 farina. Šlo je za majhno in ekonomično limuzino, predstavljeno z željo, da osvoji množice. Razvojnikom je uspelo, saj so jih do leta 1967 in upokojitve izdelali 342.162.

Ime so izbrali z namenom. Številka 40 je predstavljala približno število konjev pod motornim pokrovom, ime farina pa so dodali, ker so avto oblikovali v torinskem studiu Pininfarina, katerega lastnik je bil sloviti Battista Farina. Na cestah je bilo sicer več različic A40, farina pa je bila prva, ki je niso poimenovali po kakšni grofiji Anglije in hkrati tudi zadnja. Austin je bil sicer od leta 1952 del korporacije British Motor Corporation (BMC).

Zadnjo klop je bilo mogoče podreti

Avto je bil prvič na ogled oktobra 1958 na salonu v Londonu, ob limuzini pa je bil na voljo tudi karavan s priponko countryman. Nekaj posebnega je bila za tiste čase zadnja klop, ki jo je bilo mogoče podreti in tako povečati prtljažnik. Za doplačilo so ponujali grelec, radio, čiščenje vetrobranskega stekla in pa pnevmatike, katerih obroč je bil obarvan belo. Najbolj luksuzno različico so preizkusili tudi pri britanski reviji The Motor, na testiranjih je dosegla maksimalno hitrost 107,5 kilometra na uro, poraba goriva pa je bila 7,4 litra na prevoženih 100 kilometrov. Cena avtomobila je bila 689 funtov z vključenim davkom. Farina prve generacije je na cestah zdržala le tri leta, nato je sledila posodobitev. Medosno razdaljo so povečali za 8,9 centimetra na 2,21 metra, tako da je bilo na zadnji klopi za potnike več prostora, prednji del in armaturno ploščo so oblikovali na novo. Notranjost je krasila imitacija lesa. Motorju so povečali prostornino na 1,1 litra in moč na 48 konjev, motor pa si je delil z morrisom minorjem, ki je imel prav tako pogon na zadnji kolesi. Zavore so bile hidravlične. Večja moč se je poznala tudi pri končni hitrosti, ta je po vnovičnem testiranju The Motor dosegla 121 kilomnetrov na uro, tudi poraba je bila s povprečjem 7,7 litra nekoliko višja, podobno kot tudi cena 693 funtov.

Ko do končne destinacije oglušiš

»Majhen je, sam pa izgledam smešno, ko se vozim z njim,« je za vožnjo s svojo 3,66 metra dolgo A40 farino dejal Todd Sisson in dodal: »Nisem ravno velik, toda za volanskim obročem izgledam kot velikan. Ko ob avto prislonim moje kolo, sega farini skorajda do strehe. Če pa se želim skobacati do zadnje klopi, je nujno poznavanje gimnastičnih prvin.« Kljub negodovanju pa svojo zeleno obarvano farino naravnost obožuje. »Od prvega dne mi je všeč njen videz, izgleda namreč kulsko.« Najprej je avto želel podariti ženi, a mu je dejala, da se za volanskim obročem počuti kot babica.

Zanimivo, da so avto po licenci proizvajali tudi pri podjetju Innocenti, le da so limuzinsko in karavansko različico poimenovali berlina in combinata. Skupno so jih izdelali 67.706, vse so imele močnejši motor. A40 farina so med letoma 1959 in 1962 proizvajali tudi v Avstraliji, in sicer podjetje BMC, pri čemer so vanj vgradili veliko lokalnih delov. Predvidevajo, da je na cestah še vedno 400 ohranjenih modelov A40 farina. Da jih ni več, je kriva rja, ki je praviloma prizadela celoten avto. Lastniki tako prve kot tudi druge generacije pa so poročali tudi o težavah z motorjem, ki so bile opazne, ko se je za kratek čas zaradi obrabljenih obročev pokadil modri dim, a so na srečo rezervni deli poceni in jih je na trgu veliko. »Krmiljenje je za v smeti v primerjavi z današnjimi standardi, tudi menjalnik ni vreden svojega imena in je prestavljanje težko. Zgodba zase je tudi hrup v potniški kabini, tako do končne destinacije povsem oglušiš, še posebej, če voziš na robu zmogljivosti s hitrostjo okoli 110 kilometrov na uro,« še zaupa Sisson, ki pa se kljub vsem pomanjkljivostim s svojo farino rad zapelje.

