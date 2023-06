Angelina Jolie želi, da bi bila to blagovna znamka, pri kateri bi lahko ustvarjalci sodelovali z drugimi izkušenimi rokodelci, od krojačev do izdelovalcev vzorcev z vsega sveta. Za filmsko ustvarjalko bo blagovna znamka zabavno okolje učenja in svobodnega ustvarjanja. »Od trenutka, ko sem slišala za Angelinino vizijo za Atelier Jolie, sem verjela vanjo. Je način, kako povzdigniti druge skozi lepoto izdelovanja oblačil, hkrati pa izraža globoko spoštovanje do okolja. V čast mi je, da Chloé prva sodeluje z Atelierjem Jolie, saj imata oba visoke ideale,« je Hearstova zapisala v objavi na instagramu.