Zabavnost primerjave bo prepoznal vsak poznavalec filma. Moški nekoč in moški danes iz primerjave sta namreč isti tip moškega. Fonda in Hopper v Easy Riderju ne igrata mačotov, temveč hipija, ki ju »pravi moški« v filmu preganjajo zaradi oblačil, dolgih las ter splošne dekadence in razkroja družbe, ki jo predstavljata. Če mi je dovoljen tudi kvarnik, konec koncev je bilo za ogled filma na voljo že 54 let, se potovanje Fonde in Hopperja konča, ko ju s puško na cesti pokonča »pravi moški« v umazani spodnji majici in s tudi sicer pomanjkljivo osebno higieno. Med streljanjem se dere: »Zakaj se ne postrižeš?« Nicholsonova pot se konča že veliko prej. Zaradi drugačnosti ga vaščani do smrti pretepejo med kampiranjem v gozdu.

Tudi bajkerska himna Born to be wild je pogosto narobe razumljena. Ne gre za pesem o možatosti divjanja po cesti. Kot pravi avtor besedila Mars Bonfire, pesem govori o radosti nad svobodo, ki jo omogočajo motorji, vmes pa so dodani še protivojni elementi ter pozivi k ljubezni in osvoboditvi iz spon družbenih omejitev. Vrednote današnjih »snežink«. Bistvo vožnje z motorjem je od nekdaj povezano s svobodo – geografsko in duhovno. Tradicionalna moškost in agresija nikoli nista bili motoristova zaveznika. Prej njegova sovražnika. Od zunaj, in kot znajo povedati izkušeni motoristi, prepogosto tudi od znotraj. Motor sicer omogoča objestno obnašanje, divjanje, lepljenje na zadnji odbijač ostalih udeležencev v prometu. Posledice takšnega ravnanja pa na koncu najbolj prizadanejo ravno motorista. Avtomobili, kombiji, tovornjaki – vsi so večji in težji od motorja. Ljudje v njih pa bolje zaščiteni od motoristov, ki tudi z vso zaščitno opremo še naprej sedijo, tako rekoč, »goli v sedlu«.

Vozniki motorjev so bili letos po trenutnih podatkih do prvega junija udeleženi v 225 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 138. Zaradi posledic teh prometnih nesreč so letos umrli štirje motoristi, 28 jih je bilo hudo in 121 lažje poškodovanih. Najpogostejši vzroki nesreč, ki jih povzročijo vozniki motorjev, so neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje. Kot smo opozorili, pa so izpostavljeni tudi agresiji od zunaj. V nesrečah, v katerih motoristi niso povzročitelji, izstopajo izsiljevanje prednosti ter nepravilna stran in smer vožnje. Vseeno je lani 57 odstotkov motoristov umrlo v nesrečah, ki so jih povzročili sami.