Aljoša Tušek, konstruktor superšportnih avtomobilov: Razslojevanje družbe v svetu postaja vedno večje

Nekateri so govorili, da je sanjač in da mu nikoli ne bo uspelo, toda Aljoša Tušek je po 18 letih še vedno prisoten na trgu superšportnih avtomobilov, kjer vlada izjemna konkurenca. Še več, načrtuje dva avtomobila, enega klasičnega športnika in drugega športnega terenca, ki naj bi bila nekaj posebnega in prepričala premožne posameznike, da zanju odštejejo najmanj tri milijone evrov.