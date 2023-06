V senci tega precedensa se bo razvijala tudi Logarjeva pobuda. Njegovi bolj desno usmerjeni podporniki bodo sumili, da se bo njegov projekt končal v »virantovanju«: torej v ustanovitvi stranke, ki bo del desnosredinskih glasov pretihotapila v levosredinsko koalicijo. Logarjevi bolj sredinsko usmerjeni podporniki bodo sumili, da bo projekt pristal tam, kjer je pred njim Zbor za republiko: v zvesti dekli Janševe politike.

Kmalu se bo izkazalo, da je Logarjeva platforma preveč kontaminirana s političnimi preračunavanji in skrbjo za volilne časovnice, da bi v javnosti uživala intelektualno avtoriteto; in preveč intelektualistična in politično nebogljena, da bi jo lahko jemali kot resnega konkurenta etabliranim strankam. Najbolj žalostno pa je, da bi se tej zagati dalo preprosto izogniti: zadostovala bi Logarjeva jasna beseda glede svojih namenov in pogum, da jih začne transparentno uresničevati. A izmed vseh talentov in vrlin, ki jih nedvomno ima, je Logar svoj pogum doslej najbolj temeljito skrival pred očmi javnosti. x Delo