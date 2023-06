Ena teh prigod, ki je očarala svet, je bilo praznovanje rojstnega dne velmoža Andreja. Dva dni pred svojim rojstnim dnevom je županu, drugim velmožem in pomembnim Butalcem poslal vabilo na rojstnodnevno zabavo. Prosil jih je, da vsi pridejo, ker je pripravil hrano, pijačo in muziko za vse. Pa še posebno košaro za darila.

In evo, lepega popoldneva se je kolona Butalcev zdrenjala skozi vrtna vrata na krasno pokošen travnik, pri slavljenčevi hiši. Mize, stoli, pogrinjki, hladna pijača in hrana so čakali na soncu. »O, to pa ne,« so rekli nekateri velmožje in odprli senčnike. Vsi so ob sebi ali v rokah imeli darila za velmoža Andreja. »Pa dobro, kje pa hodi slavljenec? Naj gre kdo okoli na glavni vhod in pozvoni, mi bomo pa pobutali na zadnja vrata,« so vzklikali člani butalske smetane. Odziva iz hiše ni bilo nikakršnega.

»Možje, veste kaj! Darila dajmo v tisto košaro, mi pa se lotimo hrane in pijače. Hrana bo mrzla, pijača pa topla!« je ukazovalno dejal župan. »Franček, ti ga pa najdi po telefonu in ga vprašaj, kje hodi?«

Ni minila minuta, ko prileti Franček s telefonom v roki. Na zvezi ima Andreja. Telefon da na zvočnik: »Možje, hvala, da ste vsi prišli in prinesli tudi darila. Dajte jih v košaro, nato pa se lotite hrane in pijače ter plesne zabave. Mene ne bo. In zakaj? Zato, ker me nihče ni povabil! Pričakoval sem od vas vabilo na svoj rojstni dan. Reči moram, da sem užaljen, saj sem pričakoval, da se bo kdo spomnil, da imam okroglo številko rojstnega dne in me povabil na praznovanje, k meni domov na moj vrt. Precej denarja sem potrošil za nabavo hrane in pijače, med vami pa ni nikogar, ki bi me povabil, da sodelujem pri žrtju in pitju. Toliko da veste, to, da me ni med vami, je prava butalska drža. Uživajte še naprej,« poreče in odloži slušalko.

Župan se je malo zamislil in takoj kot rafal: »Možje, Andrej je pokazal pravo butalsko držo. Zato že zdaj povem, da bomo to uzakonili. Besedilo bo tako: 'Kdor je pristojen za kakršno koli vabljenje, mora za svojo prisotnost od povabljenih dobiti povratno vabilo. Če vabila ne dobi, ne sme priti.'«

Prisotni so malo zastali, po butalsko nagubali čelo in nato vsi v en glas: »Bravo, župan, in čestitke Andreju za držo. To takoj uzakonimo.«

Vsak od prisotnih je takoj pomislil nase in na posledice. Prvi velmož se je muzal, ker ne bo poslal povratnega vabila sodniku, obravnave ne bo. Drugi ne bo poslal povratnega vabila dacarju, pa ga ta ne bo mogel rubiti. Tretji učitelju ne bo poslal povratnega vabila, pa mu ta ne bo mogel karati otroka. Najlepše pa bo, ko nas bo predsednik stranke povabil na strankarski kongres, pa ne bo dobil nobenega povratnega vabila in bo kongres brez njega.

Edino vprašanje je, ali za povratno vabilo velja tudi pravilo za navadno vabilo.

Tomaž Šumi, Lesce