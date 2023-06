Na njeno neobjektivno iztočnico, sprto z novinarsko etiko, je začel v. d. generalnega direktorja RTV Slovenije »prati« svojo javno podobo in nizati obrambne izgovore. Recimo: ob njegovi (prvi) prijavi na razpis so prvič zahtevali določeno obdobje – tri leta – izkušenj. Je hotel povedati, da so ravno njemu zaostrili pogoje? Nato je svojo pomanjkljivost posplošil še na prejšnje direktorje, češ da jih tudi oni ne bi izpolnjevali, v smislu: »Nič hudega ni, če jih nisem izpolnjeval, saj jih tudi drugi ne bi.« A dejstva so, da je bil imenovan nezakonito, kar so svetniki vedeli; da se je lagal, da ima pogoje in da je nezakonito opravljal svojo funkcijo. In po vsem tem se pritožuje, da so mu kršene človekove pravice!

Govorim o teh njegovih neizpolnjenih pogojih: kandidat mora biti usposobljen za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov in imeti triletne izkušnje s tem; lastnoročno mora podpisati izjavo s seznamom referenc, ki dokazujejo usposobljenost za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov ter poznavanje RTV dejavnosti.

Da se je zavedal svojega početja in klan Janševih programskih svetnikov z njim, potrjuje nenavaden ponovni razpis, kjer je predsednik programskega sveta Gregorčič izpustil zahtevane triletne izkušnje. Verjetno so sklepali, da bo Grah tako le zadostil pogojem, ker naj bi si izkušnje pridobil v nekajmesečni nezakoniti vlogi generalnega direktorja? Kdor pa ga je spremljal, je lahko opazil, da o delu na RTV nima pravega pojma. Ne bom naštevala njegovih napak, o njih pričajo ruševine. Dobro se je tudi izkazal v vlogi Janševe »nove metle«, a še vedno ne kaže do številnih upokojevanj, novo zaposlenih, kadrovskih in programskih menjav, nobene samokritičnosti.

Od Janše se poskuša neuspešno ograditi, prav tako kot drugi Janševi nameščenci je tudi »okužen« s projekcijo odgovornosti ter krivde na druge. To je jasno pokazalo njegovo pritrjevanje Vidi Petrovčič, kakšno veliko škodo so naredili ustanovi, ne on in drugi »ugrabitelji«, temveč stavkajoči novinarji. (Če je že govora o blatenju hiše, imata gotovo najdaljšo, dolgoletno prakso Možina ter Pirkovič.)

Po eni strani je poudarjal svojo uspešno finančno stabilizacijo zavoda, po drugi strani pa strašil, da je zavod v slabem stanju. Novi svetniki so upravičeno sumničavi, zato se bodo med drugim seznanili s finančnim stanjem in s kadrovanjem, tudi v času »vedejevstva«.

Njegova maska je dokončno padla, ko ga na ustanovno sejo novega sveta RTV, ki jo je sam sklical, ni bilo. Kar izginil je, namesto da bi omogočil pretok informacij. Z dopusta se je norčeval iz svetnikov, češ da so bili vabljeni samo oni, ter jih svaril, naj se nehajo ukvarjati z »lovom na čarovnice in s preteklostjo«. Seveda noče, da bi ugotovili vse nepravilnosti. Na dan počasi prihajajo objektivni podatki o padcu gledanosti, ki so jih skrivali, in o razmetavanju našega denarja. (Recimo na tisoče evrov za slike brez certifikatov, za boljše delovne pogoje zaposlenih pa niso našli niti centa.)

Tudi njegov pooblaščenec, v. d. direktorja RTV Urbanija, je na drugi seji sveta zanikal kakršnekoli napake. Manipuliral je s podatki o gledanosti in se hkrati hvalil, kako je bila pred leti, v času njegovega urednikovanja, največja. Ko pa ga je statistika postavila na laž, se je zatekel k opevanju odmevnosti oddaj. Ta naj bi bila res tudi pomembna, če se ne bi hvalil z neupoštevanjem novinarskih standardov, etike in morale. Če ne bi hvalil odmevnosti Pirkovičevih in Možinovih Utripov.

Naj končam z v. d. »generala«. Pravi, da mu je bilo v čast dve leti upravljati naš zavod. Dodobra ga je uničil, zdaj naj se vsaj čimprej, skupaj s to svojo častjo, poslovi.

Polona Jamnik, Bled