Celje, Velenje. V Velenju bodo letos že enaindvajseto leto zapored izvedli projekt Čisto moje Velenje, za katerega so v proračunu zagotovili 62.000 evrov. Počitniška dela bodo potekala v devetih tedenskih terminih med 3. julijem in 31. avgustom. »Prejeli smo že okoli 60 prijav, nekaj mest pa je še prostih, zato dijake vabimo, da izpolnijo prijavnico na naši spletni strani in se čim prej prijavijo. Prva skupina dijakov bo začela počitniško delo v ponedeljek, 3. julija, plačano pa bo sedem evrov bruto na uro. Posameznik pa lahko dela opravlja največ 37 ur oziroma pet delovnih dni,« pravijo na velenjski občini, kjer si s številnimi aktivnostmi in čistilnimi akcijami skozi vse leto prizadevajo, da bi bilo mesto čisto in urejeno. Ena od tovrstnih aktivnosti je tudi projekt Čisto moje Velenje, s katerim mlade spodbujajo k skrbi za čisto okolje ter krepijo pozitiven odnos do urbane opreme, to pa prispeva tudi k medgeneracijskemu sodelovanju in sklepanju novih prijateljskih vezi.

Tudi v mestni občini Celje dijakom in študentom ponujajo možnost, da koristno preživijo del počitnic, se naučijo kaj novega, pridobijo izkušnje, spoznajo ljudi in pri tem tudi nekaj zaslužijo. V ta namen so že objavili javni poziv. Mladim, ki bodo za javno podjetje Zelenice urejali zunanje zelene površine ali pomagali poklicni gasilski enoti Celje pri urejanju in čiščenju okolice in prostorov zavoda, servisu gasilnih aparatov in evidentiranju intervencijskih poti, ter za delo v čebelnjaku ponujajo 6,92 evra bruto na uro. Malenkost več, 7,10 evra bruto na uro pa ponujajo za administrativna in knjigovodska ali fizična in slikopleskarska dela v javnem podjetju Desetka Celje.