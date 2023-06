»Gorenjska potrebuje čimprejšnjo odločitev o izboru lokacije za novo splošno bolnišnico na Gorenjskem, ki jo mora sprejeti vlada Republike Slovenije. Glede na večletno prostorsko in kadrovsko podhranjenost sekundarne ravni zdravstvenega varstva ter slabšo dostopnost do bolnišničnega zdravljenja na Gorenjskem je skrajni čas, da se na podlagi analize vseh treh mogočih lokacij nove bolnišnice (Jesenice, Kranj in Radovljica) sprejme odločitev in začne gradnja regijske bolnišnice na Gorenjskem. Nadaljnje odlaganje odločitve o izboru lokacije namreč onemogoča izvajanje aktivnosti za zagotovitev pogojev za pridobitev zemljišč in pripravo drugih pogojev za začetek gradnje regijske bolnišnice na Gorenjskem, ki je danes edina slovenska regija brez centralne regijske bolnišnice,« je v vabilu na posvet zapisal predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Projekte bodo predstavili trije župani kandidatk za lokacijo bolnišnice: Matjaž Rakovec bo predstavil argumente, zakaj bi morala nova regijska bolnišnica stati v Kranju, Ciril Globočnik, ki bo zagovarjal stališče, da je najprimernejša lokacija v Radovljici, in Peter Bohinc, ki bo pojasnil, zakaj bi bolnišnico lahko nadgradili iz sedanje Splošne bolnišnice Jesenice.

Državni svetniki so na posvet povabili tudi predstavnike ministrstva za infrastrukturo, da bi predstavili morebitne načrte in možnosti umeščanja dodatnih priključkov na avtocestno omrežje na Gorenjskem, ki bi pripomogli k boljši prometni dostopnosti regijske bolnišnice, a so jih z ministrstva obvestili, da se posveta ne bodo udeležili, saj izbira lokacije za bolnišnico ne spada v pristojnosti njihovega ministrstva. Kot so pojasnili, lahko infrastrukturno ministrstvo in upravljalca državne cestne infrastrukture v postopkih načrtovanja gorenjske bolnišnice izdajo smernice, mnenja in projektne pogoje, če so glede na lokacijo umestitve za to pristojni in prejmejo ustrezno vlogo ter dokumentacijo.

V Radovljici že prostorski načrt

So pa ob tej priložnosti državni svet seznanili z dopisom iz leta 2017, s katerim je Dars podal predhodne smernice za eno od mogočih lokacij regijske bolnišnice ob avtocesti v občini Radovljica. Ob tem so na ministrstvu opozorili na to, da se promet na avtocestnem omrežju iz leta v leto povečuje, »zato so pogoji za umeščanje novih objektov zahtevnejši«.

Radovljiška občina je namreč zato, da je lahko za območje, kjer naj bi stala nova bolnišnica, izdelala občinski podrobni prostorski načrt, zaprosila Dars za predhodne smernice. V njih so strokovnjaki za ceste med drugim zapisali, da predvideno območje zaradi hrupa ni najprimernejše za bolnišnično dejavnost, v primeru, da bi radovljiška lokacija obveljala, pa predlagajo umestitev nižjega objekta. Predvideno območje sicer obsega približno deset hektarjev zemljišč v neposredni bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice, med avtocesto, gozdno učno potjo, poslovno cono in robom savske terase.

Tudi v Kranju imajo po besedah župana zagotovljena zemljišča v bližini avtoceste in ustrezno infrastrukturo. Tam je za novo regijsko bolnišnico določena lokacija na Zlatem polju. Na Jesenicah medtem vztrajajo, da so ob že obstoječi bolnišnici mogoče tudi prostorske širitve. Maja pa je tam potekal tudi posvet na temo, ali novo regijsko bolnišnico ob pomanjkanju kadra v zdravstvu zares potrebujemo.