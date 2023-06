V skladu s statutom je po podaljšanju kongres sklepčen ne glede na udeležbo, so sporočili iz Levice. Neposredne volitve petindvajsetih članov sveta stranke so se začele na kongresu Levice prejšnjo soboto, 2. junija, in potekajo na daljavo. Po zaključku volitev bo svet stranke na ustanovni seji izvolil izvršni odbor ter koordinatorja in namestnika koordinatorja. Koordinator Levice Luka Mesec, ki stranko vodi vse od ustanovitve, je napovedal, da se bo podal po še en mandat, drugi morebitni kandidati za to funkcijo pa niso znani. Mesec je sicer napovedal, da bo to njegov zadnji mandat na čelu Levice.