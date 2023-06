V ospredju pogovorov na Dunaju bodo položaj slovenske manjšine v Avstriji, dvostranski odnosi, energetika, prihodnost schengna, vojna v Ukrajini in Zahodni Balkan. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bosta premier Golob in njegov gostitelj Nehammer vprašanjem, pomembnim za položaj in razvoj slovenske narodne skupnosti v Avstriji, namenila posebno pozornost. Premier se je pred obiskom na Dunaju minuli teden srečal s predstavniki slovenske manjšine in jim zagotovil podporo Slovenije pri prizadevanjih za ureditev njihovih pravic na podlagi 7. člena avstrijske državne pogodbe. Na srečanju v Ljubljani se je zavzel tudi za čimprejšnjo uresničitev reforme dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem. Tudi strokovni odbor Sveta Evrope je v nedavno objavljenem poročilu Avstrijo pozval, naj okrepi rabo slovenščine na sodiščih in v izobraževanju. Med takojšnjimi ukrepi Svet Evrope Dunaju priporoča krepitev rabe slovenskega jezika na področju uprave, predvsem na lokalni ravni, in spodbujanje ozaveščenosti v državnih medijih o manjšinskih jezikih in kulturah kot sestavnem delu avstrijske kulturne dediščine. Kot priporočen nadaljnji ukrep pa je v poročilu izpostavljena krepitev rabe slovenščine na področju izobraževanja, predvsem na predšolski ravni.