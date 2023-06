Policija išče roparja trgovine v Ljubljani

Policisti zbirajo obvestila za izsleditev okoli 30 let starega moškega, ki je v petek nekaj po 20. uri vstopil v trgovino v centru Ljubljane in od prodajalke z nožem v roki zahteval gotovino. Nato je nekaj denarja pograbil iz blagajne in zbežal. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.