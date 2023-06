Poleg tega je letos osvojil še angleško prvenstvo in domači pokal (FA), takšen »trojček« pa je od angleških klubov uspel še Unitedu.

Zato ni nič čudnega, da je tvorec zadnjih uspehov sinje-modrih, španski trener Pep Guardiola, ki je dvakrat osvojil ligo prvakov z Barcelono, z Bayernom pa mu tega ni uspelo, po tekmi razposajeno tekal po igrišču, se objemal z svojimi nogometaši, prišel prvi po svojo kolajno in spregovoril tudi nekaj besed s predsednikom evropske zveze Aleksandrom Čeferinom.

»Kamen mi je padel iz srca. Ligo prvakov je tako težko osvojiti, imeti moraš veliko sreče. In mi smo jo danes imeli. Inter je imel priložnosti, a nas je ob koncu reševal vratar Ederson. Vedeli smo, da bo težko, ni moglo biti drugače, čeprav so mnogi napovedovali našo gladko zmago. To je nekakšno metanje kovanca, toda ta lovorika nam je bila zapisana v zvezdah. Lahko rečem, da je pomembno, da smo zmagali, manj pomembno pa, na kakšen način,« se je po tekmi smejalo Guardioli.

»Zdaj sem utrujen, a miren in seveda zadovoljen. O naslednji sezoni ne razmišljam, zato potrebujem odmor. Sezona je bila predolga, prav smilijo se mi igralci, ki morajo zdaj še na reprezentančno akcijo. Pozivam pristojne, da še enkrat premislijo, kako zahteven urnik imajo. Imeli bodo dva, tri tedne odmora, potem pa se že začenja nova sezona. Za nas lahko rečem, da je bomo začeli iz ničle. Naša naloga bo, da pozabimo, kar se je dogajalo letos in osredotočimo na delo. Uspehi v preteklosti veliko ne veljajo,« meni Španec.

Odločilni Rodri

Tekmo v Istanbulu je odločil gol Rodrija v 68. minuti, ko je odbito žogo z natančnim, plasiranim strelom poslal v mrežo. »To je uresničitev sanj vseh nas, zato naša čustvenost ne preseneča. Naši navijači so na to čakali dolga leta. Nekajkrat smo bili povsem blizu, a na koncu ti Bog vendarle pomaga in ti da darilo,« je bil čustven strelec zgodovinskega gola, ki je povzročil evforijo pri navijačih v Turčiji in tudi v domovini.

Povsem drugačno je bilo razpoloženje v taboru Italijanov, ki se niso osramotili, pokazali so zrelo predstavo, vendar so bili neučinkoviti, zapustila pa jih je še sreča, zadeli so namreč tudi okvir vrat.

»Lahko rečem, da smo dali od sebe 120 odstotkov moči. Bili smo enakovreden tekmec, imeli svoje priložnosti, žal žoga ni hotela v gol. City je bil ustvarjen, da osvoji ligo prvakov, mi smo lahko ponosni, kakšen odpor smo mu nudili,« je dejal branilec Interja Federico Dimarco.

»Nismo si zaslužili poraza. Moji igralci so bili odlični, igrali so odlično. Izgubili smo finale, ki smo ga želeli dobiti za vsako ceno. A igralci preprosto morajo biti ponosni na ta dosežek. Teh igralcev ne želim zamenjati za nikogar. Danes je ves svet videl, zakaj. Zelo močni ekipi smo dovolili zelo malo,« pa je bil razočaran, a hkrati ponosen na svoje fante Simone Inzaghi, trener Interja, pri katerem je nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Hanadanović sedel na klopi.