Izbranci Gheorgheja Cretuja so najbrž pokazali najboljšo igro na turnirju. Nekaj nihanj je sicer bilo, a po slabšem obdobju so se znali pobrati in tekmo dobiti brez izgubljenega niza. Napak ni bilo veliko, blestel pa je predvsem Rok Možič, dosegel je 25 točk, štiri neposredno s servisom.

Slovenci se zdaj vračajo v domovino, drugi turnir v francoskem Orleansu pa bodo s tekmo proti Argentini začeli 20. junija.