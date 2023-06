Za Ljubljančane je to druga zaporedna trojna krona v domačih tekmovanjih. Enako kot lani so tudi v sezoni 2022/23 osvojili še slovenski superpokal in pokal Spar.

Domžalčani so izgubili v zadnjih petih finalih proti Cedeviti Olimpijo in po šestem nastopu v finalu državnega prvenstva ostajajo pri dveh naslovih iz 2007 in 2016.

Najkoristnejši igralec finala lige Nova KBM je bil organizator igre Cedevite Olimpije Yogi Ferrell.

Pred 2300 gledalci v Tivoli so danes največ točk za zmagovalce dosegli Zoran Dragić (21), Yogi Ferrell (16) in Karlo Matković (16), pri Helios Suns pa Austin Luke (14) in Blaž Mahkovic (12).