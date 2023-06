Raziskave Inženirske akademije Slovenije (IAS) segajo na področje od jedrskega do biokemijskega inženiringa, digitalizacije v družbi, razvoja celične tehnologije in gradbeništva do industrijske robotike. Predsednik IAS dr. Mark Pleško je na slavnostnem dogodku poudaril, da sta »raznolikost in mednarodno sodelovanje ključna za napredek in inovacije na področju inženirstva, tehnologij, razvoja in gospodarstva«.

Ženske imajo pomembno vlogo v znanosti, čeprav so bile v preteklosti pogosto podcenjene, prezrte ali omejene. IAS se trudi, da se njihovo delo prizna in spodbuja. Letos so med prejemniki listin IAS tri slovenske strokovnjakinje. Ena izmed njih je prof. dr. Tatjana Isaković, profesorica na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter raziskovalka na področju gradbeništva, ki je dosegla mednarodno odmevne rezultate pri raziskavah gradbenih konstrukcij in potresnega inženirstva. Prestižno listino je prejela tudi prof. dr. Aleksandra Lobnik iz Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ki svoje raziskovalno delo posveča razvoju novih optičnih kemijskih senzorjev in biosenzorjev za različne namene uporabe, med redne članice IAS pa je bila sprejeta še znanstvena svetnica na Odseku za nanostrukturne materiale na Institutu Jožef Stefan ter članica UO ESEIA (European Sustainable Energy and Innovation Alliance) prof. dr. Spomenka Kobe. S svojim kakovostnim delom je izjemno prispevala k trajnostnemu razvoju v okoljskem, ekonomskem in socialnem vidiku ter dosegla prebojne dosežke na področju magnetnih materialov.

V IAS so člani izvoljeni na podlagi vrhunskih dosežkov na področjih tehniških ved, tehnološkega razvoja, uvajanja novih tehnologij in izdelkov ter učinkovitega razvijanja industrijskih podjetij in drugih poslovnih ustanov. Izvolitev za člana ali članico IAS je visoko nacionalno in družbeno priznanje. Danes Akademija z novoizvoljenimi člani šteje skupno 99 članov, od tega 54 rednih, 25 izrednih, 17 dopisnih in 3 častne člane.