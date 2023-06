»Danes je bil čaroben dan,« je v petek izjavil kolumbijski predsednik Gustavo Petro, ki je medijem sporočil, da so otroke našli žive. Z vojaškim reševalnim letalom so jih davi prepeljali v glavno mesto države Bogoto, kjer so jih z reševalnimi vozili odpeljali v bolnišnico.

Petro je na Twitterju objavil fotografijo, na kateri več odraslih skrbi za otroke, ki sedijo na ponjavah v džungli.

Pogrešani otroci so stari 13, devet, štiri in eno leto. Oblasti so jih iskale od nesreče letala, v kateri so umrli trije odrasli, med njimi tudi mama otrok in pilot. V obsežnem reševanju je sodelovalo 160 vojakov in 70 domorodcev, ki dobro poznajo džunglo. Na tem območju živijo jaguarji, kače in drugi plenilci, tam so prisotne tudi oborožene skupine tihotapcev mamil. Oblasti so na podlagi najdenih sledi pri iskanju vztrajale, saj so verjele, da so na pravi poti.

Ker jih je skrbelo, da bodo otroci še naprej tavali in jih bodo vedno težje našli, so v gozd odvrgli 10.000 letakov z navodili v španščini in domorodnem jeziku otrok, naj ostanejo, kjer so. Letaki so vsebovali tudi nasvete za preživetje, vojska pa je odvrgla pakete s hrano in ustekleničeno vodo. Reševalci so s helikopterjev otrokom predvajali tudi sporočilo s pozivom, naj ne tavajo okrog, ki ga je posnela njihova babica.

Petro je sicer po 17 dneh iskanja sporočil, da so otroke našli žive, vendar je dan pozneje izjavo preklical, češ da je dobil napačne informacije. V petek je pohvalil učinkovito usklajevanje med vojsko in domorodci med iskanjem in dejal, da je to »primer zavezništva, po katerem naj bi se zgledovala celotna država,« še poroča AFP.