To je bil šesti v seriji protestov srbske opozicije in državljanov, ki sta jih spodbudila strelska napada v začetku maja, v katerih je bilo ubitih 18 ljudi. Protestniki Vučića in medije, ki jih nadzoruje, obtožujejo, da ustvarjajo vzdušje sovraštva in nasilja.

Protesti so izbruhnili potem, ko je v začetku maja 13-letni učenec na beograjski osnovni šoli ustrelil in ubil devet sošolcev in varnostnika. Dan kasneje je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem ljudi, večinoma mladih.