Iz PU Kranj so sporočili, da je možno pričakovati gost promet na gorenjski avtocesti v obeh smereh, možni so zastoji, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela. »Vozite previdno, strpno in s primerno varnostno razdaljo. Še posebej v nedeljo iz notranjosti proti Karavanškemu predoru in naprej proti Avstriji. Pred odhodom na pot preverite stanje na cestah https://www.promet.si/sl in izberite za vas najbolj optimalno pot. V primeru zastojev ustvarite reševalni pas,« svetujejo kranjski policisti.

Razmere na cestah ob 8. uri

Cesta Lipnica-Gobovce bo v Podnartu zaradi del zaprta danes do 19. ure.

Regionalna cesta Sneberje-Nove Jarše bo na Šmartinski cesti med križiščem za Šmartno in Snebersko cesto zaradi rekonstrukcije zaprta od 13. junija do 31. avgusta. Obvoz bo po avtocesti med Novimi Jaršami in Sneberjem, tudi za vozila brez vinjete.

Cesta Ljubljana, Šentvid-Vodice bo v Tacnu na Cesti vstaje zaradi del zaprta do jutri, 11. junija. Obvoz je po gorenjski avtocesti tudi za vozila brez vinjete, vendar samo med priključkoma Brod in Šmartno v obe smeri.

Cesta Trate-Gornja Radgona bo zaradi del zaprta med Žiberci in Črnci do nedelje do 8. ure.

Regionalna cesta Kubed-Gračišče bo 12. junija 2023 zaradi del zaprta med 7. in 19. uro. Obvoz bo urejen po cesti Galantiči-Sv. Anton-Bertoki-Srmin-Rižana in obratno.

Maraton Franja

V soboto in nedeljo bo potekala kolesarska dirka Maraton Franja. Določene ceste in odseki bodo zaprti oziroma bo tam mobilna zapora, zato udeležencem v prometu svetujejo, naj pred odhodom na pot preverijo stanje zapor in prometa. Več informacij dobite na spletni strani organizatorja maratona https://franja.org/ in na https://www.promet.si/s

