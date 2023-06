Evropska tržnica obvezne solidarnosti

Če so poraženci vsi, so dejansko vsi zmagovalci. S takšno krilatico bi lahko po zgodovinskem dogovoru notranjih ministrov o reformi skupne evropske azilne politike sprejete odločitve opisali zgolj največji pragmatiki. Da je prišlo do dogovora osem let po veliki migrantski krizi, spodletelem Junckerjevem kvotnem mehanizmu za porazdeljevanje prosilcev za azil med države članice, dobljenih sodnih postopkih evropske komisije proti kršiteljicam uredbe in številnih dokumentiranih poročilih o nasilnem vračanju migrantov čez vse mogoče notranje in zunanje evropske meje, je zagotovo dosežek. Vsaj za politike, ki so si želeli to temo spraviti z mize pred prihajajočimi evropskimi volitvami čez leto dni oziroma vsaj zagotoviti, da to zaradi dogovora ne bo več tema, s katero bi se lahko spet – kot vselej – populistično manipuliralo za nabiranje poceni volilnih glasov.