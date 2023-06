Finale pred finalom oziroma mali finale je dobil naziv dvoboj Novaka Đokovića in Carlosa Alcaraza že pred samim začetkom. »Kadar igram z nasmehom, igram najboljši tenis. Tekom dvoboja se ne smem pozabiti smejati,« je samozavestno v dvoboj vstopil 16 let mlajši tekmec Carlos Alcaraz. Prvi igralec na mednarodni teniški lestvici je v uvodnem nizu kmalu izgubil voljo do smeha, ko je 36-letni Novak Đoković unovčil vse svoje izkušnje.

Zmagovalec 22 turnirjev velike četverice je nastopil v rekordnem 45. polfinalu enega izmed štirih največjih turnirjev v sezoni. Odlično se je pripravil na taktiko nasprotnika in predvideval poteze Španca, s čimer ga je spravljal v obup. Prvi niz je Srb dobil po slabi uri igre, ključni odvzem servisa pa mu je uspel v četrti igri, ko je izkoristil prvo priložnost za odvzem servisa na srečanju. V drugem nizu je prvi igralec sveta začel še močneje udarjati po žogici. Po dobrih dveh urah vrhunskega teniškega obračuna je semafor na stadionu Philippa Chatrierja kazal rezultat 1:1 v nizih. Gledalci so bili nad videnim navdušeni, izjemno fizična igra pa je pustila posledice na telesu mladega Španca, ki je na začetku tretjega niza pri rezultatu 1:1 zaradi krčev zahteval pomoč fizioterapevta. 20-letni Španec je do konca srečanja trpel in osvojil le še eno igro.

»Krči so nekaj, kar si kot športnik najmanj želiš v tako poznem delu turnirja. Spoštujem njegovo borbenost, da je dvoboj odigral do konca. Nemudoma sem mu dejal, da bo ta turnir osvojil še velikokrat,« je Novak Đoković po koncu dvoboja pokazal tudi svojo izjemno človeško plat, kar je nekajkrat z aplavzom za dobro potezo nasprotnika storil že med srečanjem. »Izjemno sem začel dvoboj in zasluženo dobil prvi niz. Imel sem nekaj priložnosti tudi v drugem, a je Carlos pokazal nekaj več. Bila sta to dva vrhunska niza in tudi sam nisem bil več fizično svež,« je še povedal Srb, ki bo v nedeljo lovil rekordni 23. naslov na turnirjih velike četverice. Trenutno je z 22 lovorikami na vrhu lestvice izenačen z Rafaelom Nadalom, kraljem peska, ki ga letos zaradi poškodbe v Parizu ni bilo. Novak Đoković se bo v finalu pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom, ki je bil v drugem polfinalu boljši od Nemca Alexandra Zvereva s 3:0 (6:3, 6:4, 6:0). Četrti igralec sveta bo v svojem tretjem finalu turnirja za grand slam lovil svojo prvo zmago.

V soboto ženski finale

Medtem ko je teniški svet užival v moški klasiki med Carlosom Alcarazom in Novakom Đokovićem, je prikrajšan za ženski dvoboj leta. Po bolezni Jelene Ribakine, zaradi katere je zapustila Pariz, smo pričakovali, da se bosta v finalu pomerili prva in druga igralka sveta Iga Šwiatek in Arina Sabalenka. A to je bil račun brez Karoline Muchove, ki se je presenetljivo uvrstila v finale, v tesnem in izenačenem polfinalu pa je po več kot treh urah izločila drugo igralko sveta. Uvrstitev Slovakinje v finale, ki bo v soboto ob 15. uri, ni senzacija, saj se je predlani že uvrstila v polfinale OP Avstralije. Večje presenečenje pa je zato, ker je še lani zaradi poškodb resno razmišljala o koncu športne poti.

Slovakinja se je ubadala s številnimi poškodbami, ki so se kopičile, nekatere celo prekrivale. »Čutila sem hude bolečine v hrbtu, gležnju in trebuhu, nekateri zdravniki so mi celo svetovali, naj zaključim kariero. Najtežje mi je bilo na začetku lanskega leta, ko sem morala izpustiti prvi turnir za grand slam v Melbournu. Kot že ničkolikokrat doslej se je izkazalo, da je življenje vrtiljak, da najdeš največjo moč, ko si na dnu. Bila sem motivirana, verjela sem v svojo pot, upala, da imam s poškodbami smolo ter da bodo minile, hkrati pa veliko delala na svoji psihološki in fizični pripravi. Pred Parizom sem odigrala nekaj dobrih dvobojev, vseeno pa tako velikega uspeha nisem pričakovala,« je dejala Karolina Muchova.

Strup za prvo trojico

Statistika presenetljive finalistke lahko skrbi prvo igralko sveta. Doslej sta se tekmici pomerili enkrat, pred štirimi leti na peščeni podlagi v Pragi pa je bila boljša Karolina Muchova. Še zanimivejši je podatek, da je Slovakinja dobila vseh pet dvobojev, ko se je pomerila s prvo, drugo ali tretjo igralko sveta. »Res je, da imam odlično statistiko, da se najboljših igralk ne ustrašim ter proti njim vselej pokažem svoj najboljši tenis. Takšne zmage krepijo športnikovo samozavest. Storila bom vse, da bo tako tudi tokrat. Kljub temu menim, da je Iga favoritinja,« skromno odgovarja Carolina Muchova, ki je letos v odlični formi, saj se na največjih turnirjih redno prebija v zaključne boje, premaguje uveljavljene tekmice ter izgublja zgolj z najboljšimi. Tudi na letošnjem pariškem turnirju je izgubila le dva niza, v prvem krogu pa premagala velemojstrico, kot je Grkinja Maria Sakari.

Iga Šwiatek bo lovila svojo tretjo pariško zmago v zadnjih štirih letih. Kakšen je recept proti prvi igralki sveta, je v drugem nizu polfinala pokazala Beatriz Haddad Maia, ki je imela celo zaključno žogico, da bi prva odvzela niz sijajni Poljakinji. Poljakinja je do finala na pariškem pesku preživela precej manj časa (7 ur in 41 minut, tekmica 12 ur in 4 minute), odigrala je 89 iger (Muchova 143), v zadnjem dvoboju pa je bila na igrišču več kot uro manj od Slovakinje. »Vem, kako je igrati v finalu Rolanda Garrosa, vem tudi, kaj me čaka. Upam, da bom prav v finalu pokazala svoj najboljši tenis,« si želi Iga Šwiatek.