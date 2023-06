Tretja tekma finala košarkarskega državnega prvenstva, tretje dramatično dogajanje. Čeprav Cedevita Olimpija velja za velikega favorita za naslov prvaka, ji Helios kljub občutno nižjemu proračunu nudi odličen odpor. Potem ko so na prvi tekmi v tesni končnici slavili Ljubljančani, na drugi pa v enakih okoliščinah Domžalčani, so tudi na tretji odločale zadnje minute. Zmaji so se tokrat zanesli na izjemno razpoloženega Yogija Ferrella, ki je bil na drugi tekmi izključen v prvem polčasu. Američan je tekmo sklenil pri 35 točkah, v ključnih trenutkih pa žogo vzel v svoje roke in z individualno kakovostjo Olimpijo popeljal do vodstva z 2:1.

Za razliko od prvih dveh tekem je tretja minila v precej bolj napetem ozračju, saj se je na parketu ves čas iskrilo. Takšnih in drugačnih provokacij ni manjkalo, Ljubljančane pa je jezil predvsem Austin Luke, ki jim je očitno zlezel pod kožo. Ob dogajanju na parketu se je povsem izgubila sodniška trojica, ki je z odločitvami jezila tako eno kot drugo stran. Olimpija je močno dominirala v skoku, ki ga je dobila s 47:27, od tega jih je kar 23 pobrala v napadu. »Z borbenostjo in srčno igro smo dobro opravili obrambne naloge, odlično pa smo tudi skakali. Vmes smo sicer imeli padec v igri, a se znali zbrati in v končnici mirno priti do zmage. Smo pa naredili zgolj en korak naprej do naslova prvaka. V zadnjih dveh letih so bile skoraj vse naše tekme proti Heliosu tesne. Gre za žilavega in kakovostnega nasprotnika,« je tekmeca v finalu pohvalil trener Olimpije Miro Alilović.

Tokrat je Olimpiji na pomoč z izjemno predstavo priskočil Yogi Ferrell. »Ko igra tako, je nezaustavljiv,« je zavzdihnil trener Heliosa Dejan Jakara. Bojazen, da Američan po izpadu v ligi ABA ne bi več našel motiva v slovenskem prvenstvu, je bila odveč. Ferrell je 35 točkam dodal še štiri asistence, v končnici pa mirno zadeval iz igre in črte prostih metov. »Kot trenerju mi je z Yogijem v užitek delati. Kot vsi igralci ima tudi on vzpone in padce, a premore izjemen, zmagovalni karakter. To je tokrat znova dokazal,« je svojega prvega organizatorja igre pohvalil Alilović. »Helios je odličen nasprotnik, to je potrebno izpostaviti. Igrajo trdo, krožijo z žogo in nas spravljajo v težave. Tokrat smo v končnici zadevali mi in prišli do zmage. Res je, da smo v napornem ritmu, a raje igram tekme na dva dneva kot treniram (smeh, op. p.). Ko imaš rad košarko in v njej uživaš, ni nič težko. Tudi kakšni malo bolj grobi prekrški in besedna zbadanja z nasprotnikovimi igralci so del igre, del zabave. Četrta tekma? Opraviti moramo delo in zaključiti s finalom. Ključ bo v naši obrambi. Ko je prava, smo težko premagljivi,« je jasen Yogi Ferrell.

Helios se je še tretjo tekmo zaporedoma prikazal v izjemni luči in Olimpijo namučil do zadnjih atomov moči. Napadi Domžalčanov so uigrani in tekoči, v obrambi pa se kapetan Blaž Mahkovic in soigralci srčno borijo. A razlika v fizični moči in višini je nekaj, česar se ne da nadoknaditi. »Olimpijo smo pripeljali do tega, da je morala zamenjati obrambo na naših visokih igralcih, da so prilagodili obrambo na štiri naše napade, da po naših minutah odmora postavlja cono, ker je imela težave z našimi posebnimi napadi... Ko nasprotnika prisiliš v vse to, potem veš, da si dober. Odigrali smo odlično tekmo, a so oni enostavno močnejši in večji. Tokrat so nas občutno nadskakali. Če samo ne bi dobili skoka, sem prepričan, da ne bi imeli možnosti za zmago. A puške v koruzo ne mečemo. Naš načrt je, da slavimo zmago v Tivoliju in serijo vrnemo v Domžale,« napoveduje Jakara.